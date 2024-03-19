https://ria.ru/20240319/stambul-1934262137.html

В Стамбуле открылась четвертая новая линия метро за месяц

В Стамбуле открылась четвертая новая линия метро за месяц - РИА Новости, 19.03.2024

В Стамбуле открылась четвертая новая линия метро за месяц

Открытие четвертой новой линии метро в Стамбуле состоялось во вторник, оппозиционный мэр Экрем Имамоглу и его соперник от правящей партии Мурат Курум тем самым... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:39

2024-03-19T15:39

2024-03-19T15:39

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СТАМБУЛ, 19 мар – РИА Новости, Заман Рамазанов. Открытие четвертой новой линии метро в Стамбуле состоялось во вторник, оппозиционный мэр Экрем Имамоглу и его соперник от правящей партии Мурат Курум тем самым завершают предвыборный "марафон", передает корреспондент РИА Новости. Постоянные, почти круглосуточные пробки и нехватка общественного транспорта являются одной из самых насущных проблем Стамбула, в котором проживают более 16 миллионов человек, а посещают в качестве туристов более 17 миллионов. Во вторник при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана через видеоконференцию было запущено движение по новой 14-километровой ветке метро от пригорода Стамбула Арнавуткёй до Международного аэропорта. Ожидается, что в 2025 году линию продлят на юг до района Халкалы, откуда пассажиры смогут пересесть на электрички и экспресс-поезда. Первый участок линии открылся в 2023 году, с января она была продлена до станции Гайреттепе недалеко от центра города. За март в городе открылись несколько транспортных линий, поездки по ним в течение двух недель бесплатны. Так, министерство транспорта Турции открыло новую линию электричек на историческом полуострове от вокзала Сиркеджи длиной в 8 километров, а также 8 станций линии метро M3 на западе города в самых густонаселенных районах. В свою очередь возглавляемая оппозиционером мэрия не отстает и также презентует ежедневно несколько новых проектов. 16 марта мэр открыл движение по новому 6,5-километровому участку линии M5 на азиатской стороне, где вагоны управляются автоматически без машиниста. В понедельник Имамоглу открыл 11-километровый участок линии M9. Теперь жители запада Стамбула могут попасть без пробок от берега Мраморного моря до Олимпийского стадиона Ататюрка. В перспективе данная ветка позволит пересесть на строящуюся министерством транспорта линию до Стамбульского аэропорта. По факту все открытые в марте станции являются продлением существующих линий метро, однако местные власти предпочитают называть их новыми линиями. К примеру, участок линии M9 из пяти станций начал функционировать еще в 2021 году. Имамоглу при этом также успел в марте дать начало строительству новой линии метро на азиатской стороне, а также анонсировал проект скоростного поезда HızRay, благодаря которому за 50 минут жители западной окраины смогут доехать до аэропорта имени Сабихи Гёкчен на востоке города. Стоит отметить, что между мэрией и министерством транспорта постоянно возникают конфликты из-за проблем с финансированием и поставкой вагонов для метро. Так, мэрия сообщила после открытия построенной министерством линии M3 в марте, что толпы на станциях возникли из-за нехватки вагонов, закупкой которых должно заниматься ведомство. В случае с другими линиями метро мэрии пришлось обращаться за кредитом на приобретение поездов. Помимо этого, мэрия и министерство транспорта регулярно оспаривают, кому принадлежит заслуга в открытии линий метро. Так, министерство считает, что мэрия приняла линию M9 уже построенной на 35% и тем самым Имамоглу не имеет права считать ее открытие своим достижением. Мэр же подчеркивает, что важны сроки реализации проекта, а не то, кем было начато строительство. "Мэр сейчас присвоит себе эту линию. Мурат, необходимо как следует объяснить людям, кто построил линию", - заявил Эрдоган на открытии новой линии в аэропорт, обращаясь к кандидату в мэры. Открывшееся в 1989 году метро Стамбула на данный момент состоит из 11 линий и 158 станций, строятся не менее шести новых линий. На линиях задействован подвижной состав разных производителей, две ветки метро полностью автоматические. Эрдоган ранее объявил бывшего министра окружающей среды и градостроительства Мурата Курума кандидатом на пост мэра Стамбула. Также он объявил ряд других кандидатов на муниципальных выборах 31 марта. Основную конкуренцию Куруму, как ожидается, составит нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого ряд экспертов видят кандидатом в президенты Турции в 2028 году. С 21 марта вступает в силу запрет на предвыборную пропаганду.

https://realty.ria.ru/20240219/metro-1928227008.html

https://ria.ru/20240118/stambul-1922054178.html

https://ria.ru/20240120/stambul-1922501785.html

стамбул

турция

мраморное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция, мраморное море, реджеп тайип эрдоган