США признали, что Украина теряет позиции на поле боя из-за их бездействия
Белый дом связал ухудшение позиций ВСУ на фронте с бездействием конгресса
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска терпят поражение на поле боя из-за бездействия Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за нашего бездействия", — сказала она на брифинге.
Жан-Пьер также в очередной раз призвала конгресс как можно скорее одобрить запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании, предусматривающий в том числе выделение средств на поддержку Киева.
В прошлый вторник Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что этой помощи Киеву хватит лишь на пару недель.
Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Украины. Согласованные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи передают Киеву во исполнение предыдущих контрактов.
Как заявлял спикер палаты представителей Майк Джонсон, перед конгрессменами стоят более важные задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов. Кроме того, он предупреждал, что палата не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.