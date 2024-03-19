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США признали, что Украина теряет позиции на поле боя из-за их бездействия - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 19.03.2024 (обновлено: 22:02 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/ssha-1934324854.html
США признали, что Украина теряет позиции на поле боя из-за их бездействия
США признали, что Украина теряет позиции на поле боя из-за их бездействия - РИА Новости, 19.03.2024
США признали, что Украина теряет позиции на поле боя из-за их бездействия
Украинские войска терпят поражение на поле боя из-за бездействия Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:23
2024-03-19T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
карин жан-пьер
джо байден
джейк салливан
киев
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска терпят поражение на поле боя из-за бездействия Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за нашего бездействия", — сказала она на брифинге.Жан-Пьер также в очередной раз призвала конгресс как можно скорее одобрить запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании, предусматривающий в том числе выделение средств на поддержку Киева.В прошлый вторник Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что этой помощи Киеву хватит лишь на пару недель. Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Украины. Согласованные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи передают Киеву во исполнение предыдущих контрактов.Как заявлял спикер палаты представителей Майк Джонсон, перед конгрессменами стоят более важные задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов. Кроме того, он предупреждал, что палата не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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в мире, сша, украина, карин жан-пьер, джо байден, джейк салливан, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Джейк Салливан, Киев
США признали, что Украина теряет позиции на поле боя из-за их бездействия

Белый дом связал ухудшение позиций ВСУ на фронте с бездействием конгресса

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска терпят поражение на поле боя из-за бездействия Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за нашего бездействия", — сказала она на брифинге.
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Жан-Пьер также в очередной раз призвала конгресс как можно скорее одобрить запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании, предусматривающий в том числе выделение средств на поддержку Киева.
В прошлый вторник Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что этой помощи Киеву хватит лишь на пару недель.
Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Украины. Согласованные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи передают Киеву во исполнение предыдущих контрактов.
Как заявлял спикер палаты представителей Майк Джонсон, перед конгрессменами стоят более важные задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов. Кроме того, он предупреждал, что палата не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКарин Жан-ПьерДжо БайденДжейк СалливанКиев
 
 
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