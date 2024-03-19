https://ria.ru/20240319/ssha-1934324854.html

США признали, что Украина теряет позиции на поле боя из-за их бездействия

США признали, что Украина теряет позиции на поле боя из-за их бездействия - РИА Новости, 19.03.2024

США признали, что Украина теряет позиции на поле боя из-за их бездействия

Украинские войска терпят поражение на поле боя из-за бездействия Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:23

2024-03-19T19:23

2024-03-19T22:02

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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска терпят поражение на поле боя из-за бездействия Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за нашего бездействия", — сказала она на брифинге.Жан-Пьер также в очередной раз призвала конгресс как можно скорее одобрить запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании, предусматривающий в том числе выделение средств на поддержку Киева.В прошлый вторник Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что этой помощи Киеву хватит лишь на пару недель. Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Украины. Согласованные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи передают Киеву во исполнение предыдущих контрактов.Как заявлял спикер палаты представителей Майк Джонсон, перед конгрессменами стоят более важные задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов. Кроме того, он предупреждал, что палата не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, карин жан-пьер, джо байден, джейк салливан, киев