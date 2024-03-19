https://ria.ru/20240319/skif-1934171184.html

РАН готовит международную научную программу для синхротрона СКИФ

РАН готовит международную научную программу для синхротрона СКИФ - РИА Новости, 19.03.2024

РАН готовит международную научную программу для синхротрона СКИФ

Российская академия наук (РАН) в ближайшее время утвердит большую международную научную программу работы строящегося сибирского синхротрона СКИФ, заявил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:38

2024-03-19T10:38

2024-03-19T10:39

наука

кольцово

новосибирск

россия

валерий фальков

российская академия наук

новосибирский государственный университет

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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Российская академия наук (РАН) в ближайшее время утвердит большую международную научную программу работы строящегося сибирского синхротрона СКИФ, заявил журналистам во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Во вторник Фальков посетил строительную площадку Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" в наукограде Кольцово под Новосибирском, где ведутся активные строительные работы. "Готовится большая международная научная программа, сейчас она на обсуждении в Российской академии наук. Она уже подготовлена Институтом катализа (Сибирского отделения), обсуждена здесь, в Сибирском отделении РАН, и направлена в Российскую академию наук. В самое ближайшее время она будет рассмотрена, утверждена", - сказал он. Фальков выразил надежду, что СКИФ будет иметь принципиально важное значение для развития самых важных областей российской науки, станет драйвером научно-технологического развития региона и страны. Установка класса мега-сайенс, по его словам, также будет иметь важное значение в целом для развития новосибирского Академгородка, Новосибирской области, города Новосибирска и наукограда Кольцово. "Объект уникальный по всем своим характеристикам. Синхротрон поколения 4+. Таких в мире практически нет. Подобное в разных странах по направлениям делается, но это просто новейший синхротрон, который даст конкурентные преимущества в первую очередь российским ученым, всем, кто занимается исследованиями в самых разных областях… живых организмов, всего, что касается фармакологии и медицины. Это и материаловедение, и многое другое", - рассказал министр. Факльков отметил, что СКИФ стал серьезным подспорьем для развития ведущих научных институтов СО РАН в новосибирском Академгородке, которые занимаются изготовлением уникального научного оборудования. "Эта современнейшая инфраструктура спроектирована и построена, а оборудование изготовлено в большинстве своем здесь, в Новосибирске, и этим надо гордиться… Параллельно мы, в первую очередь с новосибирскими институтами и Новосибирским госуниверситетом (НГУ), готовим кадры для этого большого проекта. Это несколько сот человек, которые придут работать сюда и будут давать результаты в области как фундаментальной, так и прикладной науки. В этом уникальность СКИФа", - сказал он. Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.

https://ria.ru/20200409/1569817695.html

https://ria.ru/20230904/skif-1893703504.html

https://ria.ru/20171117/1509037342.html

кольцово

новосибирск

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кольцово, новосибирск, россия, валерий фальков, российская академия наук, новосибирский государственный университет