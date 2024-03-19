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РАН готовит международную научную программу для синхротрона СКИФ - РИА Новости, 19.03.2024
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Наука
 
10:38 19.03.2024 (обновлено: 10:39 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/skif-1934171184.html
РАН готовит международную научную программу для синхротрона СКИФ
РАН готовит международную научную программу для синхротрона СКИФ - РИА Новости, 19.03.2024
РАН готовит международную научную программу для синхротрона СКИФ
Российская академия наук (РАН) в ближайшее время утвердит большую международную научную программу работы строящегося сибирского синхротрона СКИФ, заявил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:38
2024-03-19T10:39
наука
кольцово
новосибирск
россия
валерий фальков
российская академия наук
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Российская академия наук (РАН) в ближайшее время утвердит большую международную научную программу работы строящегося сибирского синхротрона СКИФ, заявил журналистам во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Во вторник Фальков посетил строительную площадку Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" в наукограде Кольцово под Новосибирском, где ведутся активные строительные работы. "Готовится большая международная научная программа, сейчас она на обсуждении в Российской академии наук. Она уже подготовлена Институтом катализа (Сибирского отделения), обсуждена здесь, в Сибирском отделении РАН, и направлена в Российскую академию наук. В самое ближайшее время она будет рассмотрена, утверждена", - сказал он. Фальков выразил надежду, что СКИФ будет иметь принципиально важное значение для развития самых важных областей российской науки, станет драйвером научно-технологического развития региона и страны. Установка класса мега-сайенс, по его словам, также будет иметь важное значение в целом для развития новосибирского Академгородка, Новосибирской области, города Новосибирска и наукограда Кольцово. "Объект уникальный по всем своим характеристикам. Синхротрон поколения 4+. Таких в мире практически нет. Подобное в разных странах по направлениям делается, но это просто новейший синхротрон, который даст конкурентные преимущества в первую очередь российским ученым, всем, кто занимается исследованиями в самых разных областях… живых организмов, всего, что касается фармакологии и медицины. Это и материаловедение, и многое другое", - рассказал министр. Факльков отметил, что СКИФ стал серьезным подспорьем для развития ведущих научных институтов СО РАН в новосибирском Академгородке, которые занимаются изготовлением уникального научного оборудования. "Эта современнейшая инфраструктура спроектирована и построена, а оборудование изготовлено в большинстве своем здесь, в Новосибирске, и этим надо гордиться… Параллельно мы, в первую очередь с новосибирскими институтами и Новосибирским госуниверситетом (НГУ), готовим кадры для этого большого проекта. Это несколько сот человек, которые придут работать сюда и будут давать результаты в области как фундаментальной, так и прикладной науки. В этом уникальность СКИФа", - сказал он. Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.
https://ria.ru/20200409/1569817695.html
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кольцово, новосибирск, россия, валерий фальков, российская академия наук, новосибирский государственный университет
Наука, Кольцово, Новосибирск, Россия, Валерий Фальков, Российская академия наук, Новосибирский государственный университет
РАН готовит международную научную программу для синхротрона СКИФ

РАН готовит международную научную программу для сибирского синхротрона СКИФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФронтенды трех экспериментальных станций для ЦКП "СКИФ"
Фронтенды трех экспериментальных станций для ЦКП СКИФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фронтенды трех экспериментальных станций для ЦКП "СКИФ". Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Российская академия наук (РАН) в ближайшее время утвердит большую международную научную программу работы строящегося сибирского синхротрона СКИФ, заявил журналистам во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Во вторник Фальков посетил строительную площадку Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" в наукограде Кольцово под Новосибирском, где ведутся активные строительные работы.
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"Готовится большая международная научная программа, сейчас она на обсуждении в Российской академии наук. Она уже подготовлена Институтом катализа (Сибирского отделения), обсуждена здесь, в Сибирском отделении РАН, и направлена в Российскую академию наук. В самое ближайшее время она будет рассмотрена, утверждена", - сказал он.
Фальков выразил надежду, что СКИФ будет иметь принципиально важное значение для развития самых важных областей российской науки, станет драйвером научно-технологического развития региона и страны. Установка класса мега-сайенс, по его словам, также будет иметь важное значение в целом для развития новосибирского Академгородка, Новосибирской области, города Новосибирска и наукограда Кольцово.
"Объект уникальный по всем своим характеристикам. Синхротрон поколения 4+. Таких в мире практически нет. Подобное в разных странах по направлениям делается, но это просто новейший синхротрон, который даст конкурентные преимущества в первую очередь российским ученым, всем, кто занимается исследованиями в самых разных областях… живых организмов, всего, что касается фармакологии и медицины. Это и материаловедение, и многое другое", - рассказал министр.
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Факльков отметил, что СКИФ стал серьезным подспорьем для развития ведущих научных институтов СО РАН в новосибирском Академгородке, которые занимаются изготовлением уникального научного оборудования.
"Эта современнейшая инфраструктура спроектирована и построена, а оборудование изготовлено в большинстве своем здесь, в Новосибирске, и этим надо гордиться… Параллельно мы, в первую очередь с новосибирскими институтами и Новосибирским госуниверситетом (НГУ), готовим кадры для этого большого проекта. Это несколько сот человек, которые придут работать сюда и будут давать результаты в области как фундаментальной, так и прикладной науки. В этом уникальность СКИФа", - сказал он.
Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.
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