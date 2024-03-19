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Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров на руднике в Приамурье - РИА Новости, 19.03.2024
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12:51 19.03.2024 (обновлено: 13:55 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/shakhtery-1934208477.html
Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров на руднике в Приамурье
Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров на руднике в Приамурье - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров на руднике в Приамурье
Президент России Владимир Путин дал указания предпринять все меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы на шахте "Пионер", и для оказания... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:51
2024-03-19T13:55
происшествия
владимир путин
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указания предпринять все меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы на шахте "Пионер", и для оказания необходимой помощи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент дал указание предпринять все необходимые меры и все возможные меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы там, и также для оказаний всей необходимой экстренной помощи", - сказал он журналистам.Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет. Региональный режим ЧС введен в Приамурье из-за происшествия.
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происшествия, владимир путин, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, дмитрий песков, россия
Происшествия, Владимир Путин, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Дмитрий Песков, Россия
Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров на руднике в Приамурье

Путин дал указание принять все меры для спасения людей в шахте "Пионер"

© Следственное управление СК РФ по Амурской областиМесто обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
© Следственное управление СК РФ по Амурской области
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указания предпринять все меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы на шахте "Пионер", и для оказания необходимой помощи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент дал указание предпринять все необходимые меры и все возможные меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы там, и также для оказаний всей необходимой экстренной помощи", - сказал он журналистам.
Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет. Региональный режим ЧС введен в Приамурье из-за происшествия.
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ПроисшествияВладимир ПутинАмурская областьЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиДмитрий ПесковРоссия
 
 
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