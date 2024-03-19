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Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров на руднике в Приамурье

Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров на руднике в Приамурье - РИА Новости, 19.03.2024

Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров на руднике в Приамурье

Президент России Владимир Путин дал указания предпринять все меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы на шахте "Пионер", и для оказания... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:51

2024-03-19T12:51

2024-03-19T13:55

происшествия

владимир путин

амурская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указания предпринять все меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы на шахте "Пионер", и для оказания необходимой помощи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент дал указание предпринять все необходимые меры и все возможные меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы там, и также для оказаний всей необходимой экстренной помощи", - сказал он журналистам.Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет. Региональный режим ЧС введен в Приамурье из-за происшествия.

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Варвара Скокшина

происшествия, владимир путин, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, дмитрий песков, россия