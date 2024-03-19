https://ria.ru/20240319/servis-1934216643.html

РЭЦ и Fesco запускают рефконтейнерный сервис "Мясной шаттл" в Китай

РЭЦ и Fesco запускают рефконтейнерный сервис "Мясной шаттл" в Китай - РИА Новости, 19.03.2024

РЭЦ и Fesco запускают рефконтейнерный сервис "Мясной шаттл" в Китай

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и транспортная группа Fesco договорились о запуске и продвижении нового сервиса "Мясной шаттл" для отправки... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:15

2024-03-19T13:15

2024-03-19T13:15

экономика

технологии

китай

россия

юго-восточная азия

вероника никишина

fesco

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и транспортная группа Fesco договорились о запуске и продвижении нового сервиса "Мясной шаттл" для отправки российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай и страны Юго-Восточной Азии, сообщает РЭЦ.Соответствующий меморандум подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов на выставке "ТрансРоссия"."Мясной шаттл" позволит производителям мяса из разных регионов России отправлять свою продукцию в Китай и страны Юго-Восточной Азии в рамках единой сквозной перевозки без перетарки и смены рефрижераторного контейнера на всем пути следования, а также сэкономить время доставки благодаря отсутствию перегруза в промежуточных точках", - говорится в сообщении центра.Главная выгода "Мясного шаттла" в том, что с его помощью обеспечивается полная сохранность замороженной продукции, а экспортеры смогут получить возможность компенсировать до 25% затрат на перевозку по программе господдержки транспортировки продукции АПК. Эта мера поддержки – одна из самых востребованных в арсенале РЭЦ.Кроме того, клиентам сервиса будут доступны основные интермодальные и сухопутные маршруты в КНР, на которых работает Fesco – через порты Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные погранпереходы."Запуск "Мясного шаттла" открывает перед российскими экспортерами мясной продукции выгодные перспективы, предоставляя им надежный и эффективный сервис для доставки своей продукции напрямую на китайский рынок. Этот проект - не просто логистическая инициатива, он включает в себя поддержку на государственном уровне, благодаря которой экспортеры могут компенсировать до 25% своих транспортных расходов. Это значительно снижает финансовую нагрузку на наших экспортеров, делая их продукцию более конкурентоспособной на международной арене", - сказала Никишина.Она добавила, что "запуск комплексного сервиса "под ключ" с учетом требований экспортеров скоропортящейся продукции – важный вклад в развитие товаропроводящей инфраструктуры экспорта России"."Проекты запуска регулярных ускоренных шаттлов с участием транспортной группы Fesco уже зарекомендовали себя на рынке экспортных перевозок – год назад мы "запустили" специализированный сервис "Рыбный шаттл" для рыбопромысловых предприятий Арктики и Дальнего Востока, предложив экспортерами лучшие условия. Такие совместные проекты в коллаборации с крупнейшими игроками рынка транспортных услуг и ведущими экспортерами страны демонстрируют нашу способность адаптироваться к меняющимся условиям мировой торговли, предлагая российским производителям выгодные логистические решения с обеспечением непрерывной холодовой цепи. Полагаю, что с учетом открытия китайского рынка свинины, "Мясной шаттл" будет крайне востребован у российских экспортеров мясной продукции и позволит им занять серьезную нишу на целевом рынке", - добавила глава РЭЦ, подчеркнув стратегическую значимость и выгоды проекта для российских экспортеров."С каждым годом наше сотрудничество с Российским экспортным центром расширяется и становится все более плодотворным и актуальным, отвечающим текущим потребностям экспортеров. В прошлом году на TransRussia Fesco и РЭЦ объявили о запуске "Рыбного шаттла". С того момента сервис показал свою востребованность у российских рыбопромышленников при отправке рыбы и морепродуктов в страны АТР. Теперь настала очередь обратить наше внимание и на отечественных производителей мяса, помочь им выстроить оптимальные логистические цепочки при отправке продукции в Китай в рефконтейнерах. Для этого мы вместе с РЭЦ объявляем о запуске нового экспортного сервиса "Мясной шаттл", - сказал в свою очередь Северилов.Он уверен в том, что "это логистическое решение станет актуальным и востребованным, а также продолжит программу развития экспорта российской агропродукции"."Клиенты сервиса получат простой, бесшовный и быстрый способ доставки в страны ЮВА и Китай продукции птицеводства, говядины, а теперь еще и свинины. Ведь власти КНР окончательно сняли ограничения на поставки этого вида мяса из России, которые действовали свыше 15 лет. Более того, первая партия российской свинины доставляется сейчас в Китай именно благодаря Fesco и ее дочерней компании "Дальрефтранс", - заключил глава компании.В РЭЦ добавили, что стороны также разработают дорожную карту комплексного развития маршрутов и проработают возможность применения бесшовного документарного оформления перевозок мясной продукции из России в Китай.Оператором сервиса выступит компания "Дальрефтранс", которая отвечает в группе за перевозку грузов, требующих соблюдения температурного режима.

https://ria.ru/20240306/konsultatsiya-1931448353.html

https://ria.ru/20240307/rets-1931644397.html

https://ria.ru/20240227/prodazhi-1929708448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, китай, россия, юго-восточная азия, вероника никишина, fesco, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)