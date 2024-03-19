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Многодетную семью из Карелии наградили медалью ордена "Родительская слава"

Многодетную семью из Карелии наградили медалью ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 19.03.2024

Многодетную семью из Карелии наградили медалью ордена "Родительская слава"

Супруги Анатолий и Наталья Вяхиревы из Карелии удостоены медали ордена "Родительская слава" за воспитание шестерых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:21

2024-03-19T12:21

2024-03-19T12:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Супруги Анатолий и Наталья Вяхиревы из Карелии удостоены медали ордена "Родительская слава" за воспитание шестерых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства социальной защиты. В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина среди награжденных медалью ордена "Родительская слава" значится семья Вяхиревых. "Вяхиревы Анатолий Викторович и Наталья Валентиновна воспитывают шесть детей. Родители создают благоприятные условия для полноценного развития личности каждого ребёнка и необходимую атмосферу спокойствия и любви в семье для воспитания своих детей… Воспитание основано на нравственных ценностях, уважении к старшему поколению и взаимную поддержку в отношении всех членов семьи. Члены семьи являются прихожанами православных храмов", - сообщили в министерстве. Глава семьи в 2021 году закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, в настоящее время служит протоиереем прихода Екатерининского храма города Петрозаводска. Наталья Вяхирева раньше работала фельдшером-лаборантом, сейчас на пенсии. В министерстве соцзащиты Карелии отметили, что в семье особое внимание уделяется образованию, физическому и духовному развитию детей. Все дети в семье Вихиревых показывают отличные достижения в образовании, являются призерами олимпиад и конкурсов, активно участвуют в творческой и спортивной жизни. Старшие дети уже получили высшее образование. Дарья в 2016 году с отличием закончила юридический факультет ПетрГУ, в 2018 году - магистратуру Московского финансово-юридического университета им. О.Е. Кутафина. Работает ведущим юристом. Екатерина в 2019 году с отличием окончила Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова по специальности "Стоматолог", в 2021 году - ординатуру в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова по специальности "Терапевтическая стоматология" с отличными оценками. Сейчас работает стоматологом-терапевтом. Антоний учится на 5-м курсе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Ксения - на 1-м курсе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Санкт-Петербурге. Дочь Василиса учится в 8-м классе и успешно занимается живописью в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева. Младшая дочь Варвара является ребенком-инвалидом, обучается в 1-м классе Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате. В министерстве также сообщили, что семья Вяхиревых награждена в 2015 году Митрополитом Петрозаводским и Карельским Константином Архиерейской грамотой образцовой семьи. Кроме того, семья имеет благодарности и грамоты за активную позицию в деле обучения и воспитания своих детей.

https://ria.ru/20231124/semya-1911500374.html

https://ria.ru/20231208/orden-1914538817.html

https://ria.ru/20240209/orden-1926420372.html

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Влада Копылова

общество, петрозаводск, республика карелия