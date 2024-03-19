https://ria.ru/20240319/rudnik-1934182640.html

Ростехнадзор начал расследовать причины ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье

Ростехнадзор начал расследовать причины ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье - РИА Новости, 19.03.2024

Ростехнадзор начал расследовать причины ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье

Ростехнадзор приступил к расследованию причин происшествия на руднике "Пионер" в Амурской области, где под завалами оказались 13 человек, сообщило ведомство. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:22

2024-03-19T11:22

2024-03-19T11:22

происшествия

россия

амурская область

хабаровский край

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

покровский рудник

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ростехнадзор приступил к расследованию причин происшествия на руднике "Пионер" в Амурской области, где под завалами оказались 13 человек, сообщило ведомство. "Дальневосточное управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин аварии на участке подземных горных работ в руднике "Пионер" в Амурской области". Дальневосточным управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Александра Панова. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте", - сообщило ведомство. В Ростехнадзоре отметили, что прокуратура региона, Гострудинспекция Амурской области и местные органы власти оперативно обмениваются данными. Ранее в понедельник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области, позже компания "Покровский рудник" подтвердила, что под завалами в шахте находятся 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России с 13 спасателями и специальным оборудованием. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место происшествия.

https://ria.ru/20240318/proisshestvie-1933988262.html

https://ria.ru/20240319/shakhta-1934139333.html

россия

амурская область

хабаровский край

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, амурская область, хабаровский край, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), покровский рудник, ми-8 амтш, чп на руднике "пионер" в амурской области