https://ria.ru/20240319/rudnik-1934182640.html
Ростехнадзор начал расследовать причины ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье
Ростехнадзор начал расследовать причины ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье - РИА Новости, 19.03.2024
Ростехнадзор начал расследовать причины ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье
Ростехнадзор приступил к расследованию причин происшествия на руднике "Пионер" в Амурской области, где под завалами оказались 13 человек, сообщило ведомство. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:22
2024-03-19T11:22
2024-03-19T11:22
происшествия
россия
амурская область
хабаровский край
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
покровский рудник
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ростехнадзор приступил к расследованию причин происшествия на руднике "Пионер" в Амурской области, где под завалами оказались 13 человек, сообщило ведомство. "Дальневосточное управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин аварии на участке подземных горных работ в руднике "Пионер" в Амурской области". Дальневосточным управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Александра Панова. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте", - сообщило ведомство. В Ростехнадзоре отметили, что прокуратура региона, Гострудинспекция Амурской области и местные органы власти оперативно обмениваются данными. Ранее в понедельник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области, позже компания "Покровский рудник" подтвердила, что под завалами в шахте находятся 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России с 13 спасателями и специальным оборудованием. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место происшествия.
https://ria.ru/20240318/proisshestvie-1933988262.html
https://ria.ru/20240319/shakhta-1934139333.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, амурская область, хабаровский край, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), покровский рудник, ми-8 амтш, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Россия, Амурская область, Хабаровский край, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Покровский рудник, Ми-8 АМТШ, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Ростехнадзор начал расследовать причины ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье
Ростехнадзор расследует причины обрушения на руднике "Пионер" в Приамурье