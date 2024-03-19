https://ria.ru/20240319/rudnik-1934139047.html

Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками

Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками - РИА Новости, 19.03.2024

Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками

Горноспасатели из Якутии прибыли на рудник в Амурской области, где под завалами горных пород находятся 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T04:34

2024-03-19T04:34

2024-03-19T06:14

россия

амурская область

происшествия

хабаровский край

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

покровский рудник

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Горноспасатели из Якутии прибыли на рудник в Амурской области, где под завалами горных пород находятся 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области, позже компания "Покровский рудник" подтвердила, что под завалами в шахте находятся 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России с 13 спасателями и специальным оборудованием. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место происшествия. "Группировка спасателей чрезвычайного ведомства в составе 25 человек и 4 единицы техники прибыли в Зейский муниципальный округ на место обвала горных пород на руднике. Сотрудники МЧС России оснащены специальным оборудованием и снаряжением", - говорится в сообщении.

россия

амурская область

хабаровский край

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россия, амурская область, происшествия, хабаровский край, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), покровский рудник, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, чп на руднике "пионер" в амурской области