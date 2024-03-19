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Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками
Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками - РИА Новости, 19.03.2024
Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками
Горноспасатели из Якутии прибыли на рудник в Амурской области, где под завалами горных пород находятся 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T04:34
2024-03-19T04:34
2024-03-19T06:14
россия
амурская область
происшествия
хабаровский край
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
покровский рудник
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Горноспасатели из Якутии прибыли на рудник в Амурской области, где под завалами горных пород находятся 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области, позже компания "Покровский рудник" подтвердила, что под завалами в шахте находятся 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России с 13 спасателями и специальным оборудованием. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место происшествия. "Группировка спасателей чрезвычайного ведомства в составе 25 человек и 4 единицы техники прибыли в Зейский муниципальный округ на место обвала горных пород на руднике. Сотрудники МЧС России оснащены специальным оборудованием и снаряжением", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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россия, амурская область, происшествия, хабаровский край, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), покровский рудник, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, чп на руднике "пионер" в амурской области
Россия, Амурская область, Происшествия, Хабаровский край, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Покровский рудник, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками
Спасатели прибыли на приамурский рудник, где под завалами находятся 13 человек