https://ria.ru/20240319/rudnik-1934137166.html

"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте

"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте - РИА Новости, 19.03.2024

"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте

Компания "Покровский рудник" подтвердила информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T03:29

2024-03-19T03:29

2024-03-19T09:38

происшествия

покровский рудник

амурская область

хабаровский край

россия

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар - РИА Новости. Компания "Покровский рудник" подтвердила информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек.Ранее в региональной прокуратуре заявили, что под завалом, по предварительным данным, находятся 15 человек."В АО "Покровский рудник" подтвердили, что 18 марта примерно в 20.40 на обособленном подразделении рудник "Пионер" на участке подземных горных работ произошло обрушение горной массы на отметке +100. Во время обрушения в шахте находились 13 человек. Предприятие совместно с сотрудниками МЧС мобилизовало все силы для спасения людей", — говорится в сообщении компании.Идет расчистка завала, спасательные работы продолжаются. "Спасатели МЧС приступили к работе на руднике", — добавили в компании.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области могут находиться 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России со спасателями и специальным оборудованием. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте.

https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927130786.html

https://ria.ru/20240318/obrushenie-1934105123.html

амурская область

хабаровский край

россия

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происшествия, покровский рудник, амурская область, хабаровский край, россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области