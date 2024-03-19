https://ria.ru/20240319/rudnik-1934137166.html
"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте
"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте - РИА Новости, 19.03.2024
"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте
Компания "Покровский рудник" подтвердила информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T03:29
2024-03-19T03:29
2024-03-19T09:38
происшествия
покровский рудник
амурская область
хабаровский край
россия
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар - РИА Новости. Компания "Покровский рудник" подтвердила информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек.Ранее в региональной прокуратуре заявили, что под завалом, по предварительным данным, находятся 15 человек."В АО "Покровский рудник" подтвердили, что 18 марта примерно в 20.40 на обособленном подразделении рудник "Пионер" на участке подземных горных работ произошло обрушение горной массы на отметке +100. Во время обрушения в шахте находились 13 человек. Предприятие совместно с сотрудниками МЧС мобилизовало все силы для спасения людей", — говорится в сообщении компании.Идет расчистка завала, спасательные работы продолжаются. "Спасатели МЧС приступили к работе на руднике", — добавили в компании.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области могут находиться 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России со спасателями и специальным оборудованием. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте.
https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927130786.html
https://ria.ru/20240318/obrushenie-1934105123.html
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происшествия, покровский рудник, амурская область, хабаровский край, россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Покровский рудник, Амурская область, Хабаровский край, Россия, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте
АО "Покровский рудник" подтвердило нахождение 13 человек в обрушившейся шахте
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар - РИА Новости. Компания "Покровский рудник" подтвердила информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек.
Ранее в региональной прокуратуре заявили, что под завалом, по предварительным данным, находятся 15 человек.
«
"В АО "Покровский рудник" подтвердили, что 18 марта примерно в 20.40 на обособленном подразделении рудник "Пионер" на участке подземных горных работ произошло обрушение горной массы на отметке +100. Во время обрушения в шахте находились 13 человек. Предприятие совместно с сотрудниками МЧС мобилизовало все силы для спасения людей", — говорится в сообщении компании.
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Идет расчистка завала, спасательные работы продолжаются. "Спасатели МЧС приступили к работе на руднике", — добавили в компании.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области могут находиться 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России со спасателями и специальным оборудованием.
Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте.
СК организовал проверку после обрушения шахты в Амурской области