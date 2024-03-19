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"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте - РИА Новости, 19.03.2024
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03:29 19.03.2024 (обновлено: 09:38 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/rudnik-1934137166.html
"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте
"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте - РИА Новости, 19.03.2024
"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте
Компания "Покровский рудник" подтвердила информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T03:29
2024-03-19T09:38
происшествия
покровский рудник
амурская область
хабаровский край
россия
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар - РИА Новости. Компания "Покровский рудник" подтвердила информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек.Ранее в региональной прокуратуре заявили, что под завалом, по предварительным данным, находятся 15 человек.&quot;В АО &quot;Покровский рудник&quot; подтвердили, что 18 марта примерно в 20.40 на обособленном подразделении рудник &quot;Пионер&quot; на участке подземных горных работ произошло обрушение горной массы на отметке +100. Во время обрушения в шахте находились 13 человек. Предприятие совместно с сотрудниками МЧС мобилизовало все силы для спасения людей&quot;, — говорится в сообщении компании.Идет расчистка завала, спасательные работы продолжаются. "Спасатели МЧС приступили к работе на руднике", — добавили в компании.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области могут находиться 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России со спасателями и специальным оборудованием. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте.
https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927130786.html
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происшествия, покровский рудник, амурская область, хабаровский край, россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Покровский рудник, Амурская область, Хабаровский край, Россия, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте

АО "Покровский рудник" подтвердило нахождение 13 человек в обрушившейся шахте

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиГорноспасатели МЧС России изучают схему рудника
Горноспасатели МЧС России изучают схему рудника - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Горноспасатели МЧС России изучают схему рудника
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар - РИА Новости. Компания "Покровский рудник" подтвердила информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек.
Ранее в региональной прокуратуре заявили, что под завалом, по предварительным данным, находятся 15 человек.
«

"В АО "Покровский рудник" подтвердили, что 18 марта примерно в 20.40 на обособленном подразделении рудник "Пионер" на участке подземных горных работ произошло обрушение горной массы на отметке +100. Во время обрушения в шахте находились 13 человек. Предприятие совместно с сотрудниками МЧС мобилизовало все силы для спасения людей", — говорится в сообщении компании.

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Идет расчистка завала, спасательные работы продолжаются. "Спасатели МЧС приступили к работе на руднике", — добавили в компании.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области могут находиться 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России со спасателями и специальным оборудованием.
Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте.
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ПроисшествияПокровский рудникАмурская областьХабаровский крайРоссияВасилий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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