https://ria.ru/20240319/raboty-1934168517.html

Эксперт назвала появление списка запрещенных для мужчин профессий возможным

Эксперт назвала появление списка запрещенных для мужчин профессий возможным - РИА Новости, 19.03.2024

Эксперт назвала появление списка запрещенных для мужчин профессий возможным

Запрет на работу женщин по определенным профессиям останется, какие-то запреты могут распространиться и на мужчин за счет роботизации процессов для сохранения... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:32

2024-03-19T10:32

2024-03-19T11:02

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запрет на работу женщин по определенным профессиям останется, какие-то запреты могут распространиться и на мужчин за счет роботизации процессов для сохранения здоровья всего населения, хотя сейчас женщины и могут устроиться на опасную работу при организации безопасных условий, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Гендерные различия объективно существуют, поэтому запреты (на определенную работу для женщин - ред.), безусловно, останутся. И, возможно, появятся запреты также для мужчин. Человечеству для сохранения себя как биологического вида требуется здоровье физическое и психическое, поэтому запреты должны быть", - считает эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов ИУРР РАНХиГС Нинель Хан. Она отметила, что эти запреты должны быть обоснованы. На существующем уровне науки и разумности применения запреты сохранятся, потому что охрана здоровья населения в России всегда будет общественной целью - количество запрещенных для женщин профессий будет увеличиваться по мере научных открытий, которые будут доказывать степень влияния на организм. Например, к числу возможных опасных для здоровья профессий будущего относят космогеолога или архитектора живых систем, потенциально много таких в атомной энергетике, считает эксперт. "В дальнейшем, скорее, мы будем обсуждать не исключение из списка, а насколько новые профессии становятся кандидатами попадания в перечень запрещенных профессий. Естественно, что профессии из списка уже обременены запретами, и сформирована мотивация создать безопасные условия труда как женщин, так и для мужчин, например, роботизировать процессы", - добавила Хан. Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева рассказала, что сегодня могут ограниченно работать плавильщиком металла, взрывником, слесарем-судоремонтником, хлорщиком, машинистом экскаватора, автогрейдера, не могут выполнять работы по обслуживанию буровых, работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, работы по непосредственному тушению пожаров, водолазные работы. "Только в некоторых случаях (около 10 из 100) запрет является категорическим. В остальных женщины могут быть наняты на выполнение работ из перечня (запрещенных профессий), если работодатель может обеспечить безопасные условия работы по результатам специальной оценки условий труда", - объяснила эксперт.

https://ria.ru/20240319/osk-1934149282.html

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общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать