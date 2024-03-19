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Путин дал совет лидерам фракций по формированию нового правительства - РИА Новости, 19.03.2024
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22:36 19.03.2024 (обновлено: 23:02 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934350879.html
Путин дал совет лидерам фракций по формированию нового правительства
Путин дал совет лидерам фракций по формированию нового правительства - РИА Новости, 19.03.2024
Путин дал совет лидерам фракций по формированию нового правительства
Президент России Владимир Путин попросил лидеров фракций Госдумы не руководствоваться корпоративными интересами при формировании нового правительства. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:36
2024-03-19T23:02
политика
россия
владимир путин
госдума рф
ленинград
санкт-петербург
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил лидеров фракций Госдумы не руководствоваться корпоративными интересами при формировании нового правительства."Я еще работая в Ленинграде, потом Петербурге, видел, как законодательные органы, сталкиваясь с этими проблемами, иногда спотыкаются здесь. Потому что за каждым назначением стоят корпоративные интересы", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы.Президент подчеркнул, что очень хотел бы настроить лидеров фракций на то, чтобы они "не руководствовались корпоративными, и даже партийными интересами, а интересами дела, прежде всего, выбирали и утверждали людей по их личным деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна"."Вот это чрезвычайно важная вещь. Надеюсь, что мы с вами в рабочих таких дискуссиях конструктивных найдем ответ на все эти вопросы", - отметил он.
https://ria.ru/20240319/plany-1934353168.html
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LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, ленинград, санкт-петербург
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Ленинград, Санкт-Петербург
Путин дал совет лидерам фракций по формированию нового правительства

Путин призвал лидеров фракций следовать интересам дела при формировании кабмина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил лидеров фракций Госдумы не руководствоваться корпоративными интересами при формировании нового правительства.
«
"Я еще работая в Ленинграде, потом Петербурге, видел, как законодательные органы, сталкиваясь с этими проблемами, иногда спотыкаются здесь. Потому что за каждым назначением стоят корпоративные интересы", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы.
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Президент подчеркнул, что очень хотел бы настроить лидеров фракций на то, чтобы они "не руководствовались корпоративными, и даже партийными интересами, а интересами дела, прежде всего, выбирали и утверждали людей по их личным деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна".
«
"Вот это чрезвычайно важная вещь. Надеюсь, что мы с вами в рабочих таких дискуссиях конструктивных найдем ответ на все эти вопросы", - отметил он.
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