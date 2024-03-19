https://ria.ru/20240319/putin-1934213242.html

Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне

Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне - РИА Новости, 19.03.2024

Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне

Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:07

2024-03-19T13:07

2024-03-19T13:08

политика

китай

россия

европа

владимир путин

дмитрий песков

си цзиньпин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне, ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщало, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в мае для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Один из источников сказал агентству, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. По данным двух других источников, визит президента России состоится до запланированной поездки председателя КНР в Европу.

https://ria.ru/20240319/fsb-1934209226.html

китай

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, китай, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин