https://ria.ru/20240319/putin-1934213242.html
Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне
Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне - РИА Новости, 19.03.2024
Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне
Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:07
2024-03-19T13:07
2024-03-19T13:08
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европа
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне, ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщало, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в мае для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Один из источников сказал агентству, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. По данным двух других источников, визит президента России состоится до запланированной поездки председателя КНР в Европу.
https://ria.ru/20240319/fsb-1934209226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне
Песков: у Путина готовятся несколько визитов и контактов на высшем уровне