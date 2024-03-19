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Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне - РИА Новости, 19.03.2024
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13:07 19.03.2024 (обновлено: 13:08 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934213242.html
Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне
Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне - РИА Новости, 19.03.2024
Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне
Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:07
2024-03-19T13:08
политика
китай
россия
европа
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне, ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщало, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в мае для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Один из источников сказал агентству, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. По данным двух других источников, визит президента России состоится до запланированной поездки председателя КНР в Европу.
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политика, китай, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне

Песков: у Путина готовятся несколько визитов и контактов на высшем уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне, ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщало, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в мае для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Один из источников сказал агентству, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. По данным двух других источников, визит президента России состоится до запланированной поездки председателя КНР в Европу.
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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12:54
 
ПолитикаКитайРоссияЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковСи Цзиньпин
 
 
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