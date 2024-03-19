https://ria.ru/20240319/priisk-1934161175.html
Рудник в Приамурье завалило девятью тысячами кубов горной породы
Рудник в Приамурье завалило девятью тысячами кубов горной породы - РИА Новости, 19.03.2024
Рудник в Приамурье завалило девятью тысячами кубов горной породы
Золотой рудник в Зейском районе Амурской области, где пропали 13 горняков, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:55
2024-03-19T09:55
2024-03-19T10:46
происшествия
амурская область
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Золотой рудник в Зейском районе Амурской области, где пропали 13 горняков, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта уже вывезли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Общий объем обвала горных пород на участке подземных работ "Бахмут" на руднике "Пионер" составил около девяти тысяч кубических метров грунта", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по состоянию на 06.00 мск вторника, аварийный участок выработки расчищен протяженностью порядка 200 метров, вывезено три тысячи кубометров обвалившегося грунта.Собеседник агентства отметил, что прорыв горной массы произошел с боковой стороны карьера. К ликвидации последствий обрушения привлечены 80 человек и 14 единиц специальной техники.Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет.
https://ria.ru/20240319/turisty-1934150009.html
https://ria.ru/20240319/pozhar-1934152016.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934171934_60:0:1500:1080_1920x0_80_0_0_057a485823cb1ee71d6c21a8b1195dd9.jpg
Вывоз грунта с места обрушения породы в руднике в Амурской области
Около трех тысяч кубометров грунта вывезено с места обрушения породы в руднике в Амурской области, сообщает МЧС и публикует видео. В экстренных службах РИА Новости рассказывали, что всего рудник завалило 9 тысячами кубометров горной породы.
2024-03-19T09:55
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
Рудник в Приамурье завалило девятью тысячами кубов горной породы
Золотой прииск в Приамурье завалило девятью тысячами кубов горной породы
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Золотой рудник в Зейском районе Амурской области, где пропали 13 горняков, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта уже вывезли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Общий объем обвала горных пород на участке подземных работ "Бахмут" на руднике "Пионер" составил около девяти тысяч кубических метров грунта", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что, по состоянию на 06.00 мск вторника, аварийный участок выработки расчищен протяженностью порядка 200 метров, вывезено три тысячи кубометров обвалившегося грунта.
Собеседник агентства отметил, что прорыв горной массы произошел с боковой стороны карьера. К ликвидации последствий обрушения привлечены 80 человек и 14 единиц специальной техники.
Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет.
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