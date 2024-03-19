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Владимир Преснов: Александр I вошел в Париж не из мести за Москву

Владимир Преснов: Александр I вошел в Париж не из мести за Москву - РИА Новости, 19.03.2024

Владимир Преснов: Александр I вошел в Париж не из мести за Москву

В этом году в России отмечается памятная историческая дата – 210-летие взятия Парижа коалиционными войсками, в том числе русскими. Через полтора года после... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:00

2024-03-19T11:00

2024-03-19T11:00

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В этом году в России отмечается памятная историческая дата – 210-летие взятия Парижа коалиционными войсками, в том числе русскими. Через полтора года после вхождения Наполеона в Москву русские войска вместе с союзниками взяли штурмом Париж, тем самым победно завершив заграничный поход 1813-1814 годов.Какова роль русской армии в этом историческом событии, кто штурмовал бастионы Монмартра, откуда, наконец, появилось слово "бистро", рассказал руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов.— Какая дата считается официальной – взятие Парижа 18 или 19 марта 1814 года?— В исторической литературе существуют две даты, относящиеся к этим событиям. 18 (30) марта 1814 года – дата сражения за Париж, когда на подступах к городу развернулись ожесточенные бои между союзными войсками и корпусами наполеоновских маршалов Мармона и Мортье, усиленных Национальной гвардией. В результате чего французские войска были оттеснены с занимаемых ими позиций, но в город союзники не вступали. И 19 (31) марта 1814 года – вступление союзных войск в Париж, после того как Мармон и Мортье в 2 часа ночи подписали капитуляцию, обязывающую их в 7 часов утра 19 (31) марта покинуть столицу Франции. Естественно, что именно этот день, когда в город вступили союзные войска, всегда считался датой взятия Парижа.— Какое было соотношение сил союзников к моменту начала штурма города? Сколько было русских воинов?— Общая численность французских войск с учетом Национальной гвардии – 40 тысяч. Непосредственно в сражении принимало участие около 23,5 тысяч. Общая численность союзных войск: около 100-115 тысяч, из них более 60 тысяч – русские войска. Непосредственно в сражении принимало участие 47,5 тысяч. Численность российских войск, участвовавших в сражении, историки пока отдельно не подсчитывали. Можно предположить, что из 47,5 тысяч "северных варваров" было около половины или, быть может, чуть больше.— Почему русскими частями командовали Блюхер и Шварценберг, а не Барклай де Толли?— Армии 6-й коалиции не формировались по национально-государственным признакам, а были смешанными. Всего было три армии: Главная (Богемская), Силезская и Северная. Российские корпуса (кстати, прусские тоже) входили в состав каждой из армий. Назначение главнокомандующими иностранцев (Шварценберга, Блюхера и Бернадотта) вызывалось политическими причинами и должно было укрепить единство антинаполеоновского союза. Ключевые стратегические решения все равно принимал совет трех монархов, в котором Александр I лидировал, опираясь на поддержку прусского короля. Михаил Богданович Барклай де Толли командовал русско-прусскими войсками в составе Главной армии.— Как удалось обмануть Наполеона, направив удар прямо на Париж, чего император не ожидал?— Ошибка Наполеона была, скорее, психологического свойства. В марте он повел свою небольшую армию в глубокий тыл союзников, рассчитывая, что осторожный Шварценберг, узнав об этом, отступит, как бывало не раз. Наполеон не предвидел, что Александр I и его военное окружение в резкой форме потребуют от Шварценберга решительных действий, то есть идти прямо на Париж, и сумеют настоять на своем. Кроме того, вслед армии Наполеона был направлен корпус генерала Винцингероде, что, возможно, ввело французского императора на некоторое время в заблуждение, поскольку он мог посчитать, что этот корпус – авангард главных сил союзников.— Почему при взятии Парижа наибольшие потери понесли российские войска?— Союзники, по данным отечественных историков, потеряли под Парижем около 8 тысяч, из них русские – 6 тысяч.Трудно было согласовать во времени и пространстве движение огромных войсковых масс, а потому в начале сражения только 6-й пехотный корпус Раевского оказался на положенном по диспозиции месте и некоторое время дрался в одиночестве — с 5 до 11 утра. Это, естественно, увеличило российские потери.— Почему потери французов оказались почти в два раза меньше – порядка 4 тысяч?— Есть иные цифры потерь: союзники — 8 тысяч, французы — около 5 тысяч. Трудно сказать, насколько точны подсчеты. При атаке на укрепленные позиции, насыщенные артиллерией, подобное соотношение потерь совершенно неудивительно. У Бонапарта такое тоже частенько случалось.— Ключевым моментом сражения было взятие воинами Воронцова Монмартра?— Монмартр, действительно, был одной из ключевых позиций. Правда, штурмовал его корпус генерала Ланжерона, а непосредственно высоту взяла пехота генерала Рудзевича. В это время уже начались переговоры о капитуляции, и известие о падении Монмартра могло повлиять на их ход.— Можно ли считать, что взятием Парижа Александр I отомстил Наполеону за сожженную Москву?— Александр Павлович в 1813-1814 годах руководствовался прежде всего определенной политической целью, а не эмоциями. Цель – ликвидация политического режима Наполеона Бонапарта, как гарантия европейской стабильности. Взятие Парижа в наибольшей степени обеспечивало реализацию этой цели: кто правит Парижем, тот правит Францией.— Как праздновала Россия победу в этой войне?— В Петербурге взятие Парижа отмечалось 15 апреля. Был произведен салют из 151 пушечного выстрела с Петропавловской крепости, а в Казанском соборе отслужен благодарственный молебен.После взятия Парижа, 30 августа 1814 года, Александр своим манифестом и указом Синоду установил "ежегодное празднование в день Рождества Христова "избавление державы нашей от лютого и сильного врага", которое должно было проходить 25 декабря (7 января). Торжества носили, в основном, характер церковного празднества.— Как долго русские войска и войска союзников находились в городе?— С 31 марта по 3 июня 1814 года.— Были ли грабежи, насилия или жалобы на поведение русских?— Были, но в минимальном количестве. Российские войска (в Париже, фактически, была только гвардия и немного казаков) квартировали не в домах обывателей, а в казармах и открытых биваках на бульварах, площадях и в парках. Александр I строго следил за дисциплиной. Случались дуэли и драки между союзными офицерами и бонапартистами, но тут никто не жаловался.— Действительно ли русские воины защитили Вандомскую колонну от парижан?— 19 (31) марта 1814 года группа роялистов (сторонников Бурбонов) пыталась сбросить с колонны статую Наполеона работы Шоде. Александр I приказал поставить у колонны караул. Было объявлено, что памятник находится под покровительством российского императора. Через несколько дней по распоряжению Временного правительства статую без шума демонтировали, а на ее месте водрузили белый флаг с лилиями – символом династии Бурбонов.— Действительно ли "бистро" произошло от русского слова "быстро"?— Действительно, согласно историческому преданию, российским военным обслуживание и готовка блюд в парижских заведениях по сравнению с отечественными казались слишком медленными, и так они подгоняли персонал.— Идея поставить Триумфальную арку в Москве подсказана Александру I пребыванием в Париже?— Деревянные триумфальные арки в честь победы летом 1814 года начали воздвигаться в Петербурге и Москве по инициативе местных властей, еще до возвращения в Россию Александра I. Они предназначались для торжественных мероприятий по встрече царя и армии. Александр Павлович рескриптом от 7 июля 1814 года все торжественные мероприятия категорически запретил. Но в Петербурге деревянную арку уже воздвигли у Нарвской заставы – не ломать же.При Николае I в Петербурге деревянную арку заменили на каменную, а в Москве он также распорядился в 1826 году воздвигнуть аналогичные Триумфальные ворота. Так что Александр I здесь не при чем.— Как музей намерен отметить 210-ю годовщину взятия Парижа?— Безусловно, в выставочных планах на 2024 год присутствует эта юбилейная дата. Выставка откроется 19 марта 2024 года и будет называться "Ликуй, Москва! В Париже росс!". В качестве названия принята строка из стихотворения Пушкина "Воспоминание в Царском Селе", прочитанного им на лицейском экзамене 20 января 1815 года. Это название довольно точно отражает военно-политическую ситуацию, оформившуюся после взятия Парижа весной 1814 года: российский император получил возможность реализовать на практике свои идеи послевоенного устройства Франции и Европы, а мощь российской армии служила ему весомым аргументом (во время второго взятия Парижа в 1815 году ситуация была уже качественно иной). На выставке будут представлены предметы из коллекции музея и частных собраний. В частности, из собрания коллекционера Александра Николаевича Вихрова.

https://ria.ru/20240216/kazaki-1927523734.html

https://ria.ru/20230912/kirill-1895831087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, париж, москва, санкт-петербург, наполеон бонапарт, александр i, бородинский музей, открытие музея-панорамы "бородинская битва" после реконструкции