https://ria.ru/20240319/post-1934288933.html

Священник посоветовал в Великий пост заранее готовиться к богослужениям

Священник посоветовал в Великий пост заранее готовиться к богослужениям - РИА Новости, 19.03.2024

Священник посоветовал в Великий пост заранее готовиться к богослужениям

Каждая неделя Великого поста при внимательном отношении непохожа на другую, поэтому стоит заранее читать, чему посвящены предстоящие воскресенье и вся неделя,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:13

2024-03-19T17:13

2024-03-19T17:13

религия

иерусалим

палестина

иисус христос

александр пушкин

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568015636_0:262:3074:1991_1920x0_80_0_0_efc2f5df9348ceded831718065333e09.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Каждая неделя Великого поста при внимательном отношении непохожа на другую, поэтому стоит заранее читать, чему посвящены предстоящие воскресенье и вся неделя, чтобы лучше ощущать оттенки этого периода, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.ВРЕМЯ ПОСТАВеликий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от мяса, яиц, молока, алкоголя, а также, за исключением некоторых дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют как минимум не есть мяса и молочных продуктов. В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая."Внутри этого, казалось бы, монолита - Великого поста - церковный устав мудро делает каждую неделю очень непохожей на другие, и ты переживаешь их, при внимательном отношении, с совершенно разными оттенками внутреннего отношения к постному пути. Этой внимательности и понимания того, что происходит, хочется пожелать тем, кто вступает на путь Великого поста. Очень порекомендовал бы накануне каждого воскресного дня и следующей за ним недели посмотреть, какой отрывок из Евангелия будут читать на литургии, чему будут посвящены эти дни. Все это совершенно незатруднительно в наше время на множестве церковных ресурсов", - сказал Козлов.Он напомнил, что Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и "делится воскресными днями на несколько значимых отрезков".ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ"Первая неделя Великого поста, которая называется ещё чистой - вспомним рассказ Бунина "Чистый понедельник" - характеризуется особенным богослужением, которое совершается вечерами в первые четыре дня поста. Эта служба называется Великим повечерием, на ней читается Великий покаянный канон Андрея Критского – каждый день по четверти (таким образом, полностью текст прочитывается за четыре дня – ред.). В каноне вспоминаются многие сюжеты Ветхого и Нового заветов, и молящиеся призваны соотнести свою жизнь с теми лицами и событиями, которые проходят перед их мысленным взором. Обычно эти службы совершаются только при свете свечей и лампад, звучит особый покаянный напев, это излюбленное в веках православными людьми богослужение", - заметил отец Максим.Первый воскресный день Великого поста называется Неделя торжества православия (воскресенье в церкви называется "неделя", а неделя – "седмица"), когда воспоминаются события восстановления иконопочитания в IX столетии. "Тогда произошла окончательная победа над ересями, которые на протяжении веков волновали вселенскую церковь. И этот день, конечно, повод задуматься о том, как каждый из нас может в своей жизни поспособствовать реальному торжеству евангельских идеалов, в этом только и может состоять торжество православия. Не в каких-то преференциях для Церкви как структуры, а в, возможно, более широком устремлении к святости образа жизни, которую заповедовал нам Спаситель в Евангелии", - считает протоиерей.СЕРЕДИНА ПОСТАКаждый последующий воскресный день Великого поста также имеет своё значение. "Второе воскресенье посвящено памяти великого иерарха и богослова XIV столетия святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, учителя умной молитвы. Это воскресенье напоминает нам о важности личного, собранного, внимательного молитвенного правила для каждого, кто дерзает называть себя христианином", - пояснил священник.Третье воскресенье - крестопоклонное. Это рубеж, середина поста. Накануне на всенощном бдении в храмах совершают чин вынесение Креста Господня, поют тропарь "Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое Воскресение твоё славим", верующие кланяются кресту."Два следующих воскресенья – четвертое и пятое – связаны с памятью двух великих и очень разных святых, которые указывают на различные пути святости для христианина. Четвёртое – память преподобного Иоанна Лествичника, автора знаменитого аскетического руководства "Лествица", то есть лестница духовных добродетелей. Это труд о восхождении к Богу для человека, проживающего свою жизнь путём последовательного "непадательного" восхождения на высоты духовной жизни. А пятое воскресенье посвящено совсем другой святой - Марии Египетской, которая молодость провела крайне греховно, a вторую часть жизни экстремально аскетически в пустыне в окрестностях Иерусалима", - рассказал протоиерей.СТРАСТНАЯ СЕДМИЦАШестое воскресенье - это праздник Входа господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Его предваряет Лазарева суббота - воспоминание о воскрешении Спасителем Лазаря, четыре дня пробывшего во гробе."С праздником Входа Господня в Иерусалим, можно сказать, заканчивается первая часть Великого поста, которая называется святой четыредесятницей - святые 40 дней аскетического подвига и покаяния - и начинается вторая часть - дни воспоминания, предшествующие крестным страданиям Спасителя и, собственно, те дни, которые называются Страстной седмицей (неделей). Страстная Неделя – время, когда день за днём, на каждом богослужении вспоминается, что в этот день происходило в Палестине, Иерусалиме - в жизни Господа нашего Иисуса Христа и его апостолов: в том числе предательство Иуды, день Великого четверга, когда было установлено таинство Евхаристии (причащения – ред.), день распятия - Великая пятница, день покоя, когда Спаситель почивал телесно во гробе (Великая суббота) – и ночи светлого Христова Воскресения", - рассказал протоиерей.БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОСОБЕННОСТИЕсть особенности, которые характерны для всего поста. Так, например, по понедельникам, вторникам и четвергам не служат литургию, которая в другое время проходит в храмах ежедневно. "Каждая литургия, евхаристическое богослужение, это праздник Церкви, это в любом случае торжество, в то время как в пост мы призваны, чуть более чем обычно, сосредоточиться на том, как нам подготовиться к восприятию этого торжества", - объясняет отец Максим.Во время поста полная литургия совершается лишь в субботу и воскресенье, а в среду и пятницу утром совершают так называемую литургию преждеосвященных даров. Для нее заранее, в воскресенье, освящаются Святые Дары (как верят православные христиане, хлеб и вино во время таинства превращаются в тело и кровь Христовы, которые называются Святыми Дарами). То есть верующие в среду и пятницу причащаются заранее освещёнными Святыми Дарами.Также во время поста в храмах читают молитву Ефрема Сирина ("Господи, Владыка живота моего"), которая сопровождается поклонами. "Пересказ этой молитвы донес до нас Александр Пушкин в своем стихотворении, которое начинается словами "Отцы пустынники и жены непорочны", - заключил собеседник агентства.Ранее, говоря о подготовке к Великому Посту, отец Максим советовал продумать "несколько направлений духовной работы", в частности, в чем духовная жизнь станет серьезнее: на каких молитвах стоит больше сосредоточится, возможно, больше читать Священное писание, или серьезную духовную литературу вместо развлекательной. Второе направление подготовки, по его словам, - в чем себя ограничить кроме диеты: "в каких отвлечениях, развлечениях, послаблениях", которые человек привычно себе дает. И третье – что сделать для людей или "как мой пост сможет принести пользу душе или просто существованию моих близких, моих коллег по работе, людей, с которыми я пересекаюсь", подытожил протоиерей.

https://ria.ru/20240318/post-1933299511.html

https://ria.ru/20240319/post-1850387242.html

https://ria.ru/20240319/post-1774415801.html

https://ria.ru/20240313/post-1851250657.html

https://ria.ru/20240214/post-1849323809.html

иерусалим

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, палестина, иисус христос, александр пушкин, русская православная церковь, религия