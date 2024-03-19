https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934218829.html

Пашинян выступил за урегулирование отношений с Турцией

Пашинян выступил за урегулирование отношений с Турцией - РИА Новости, 19.03.2024

Пашинян выступил за урегулирование отношений с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:22

2024-03-19T13:22

2024-03-19T13:22

никол пашинян

армения

турция

нато

йенс столтенберг

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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией. "Мы привержены повестке урегулирования отношений с Турцией. Считаем, что выполнение достигнутых в 2022 году и подтвержденных позже договоренностей может положительно сказаться на установлении стабильности на Южном Кавказе", - заявил Пашинян в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. В ноябре 2023 года глава комитета по госдоходам Рустам Бадасян заявил, что КПП "Маргара" на армяно-турецкой границе, действовавший в советский период, построен практически с нуля. По его словам, пункт пропуска сможет заработать после реализации договоренности между двумя странами об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

никол пашинян, армения, турция, нато, йенс столтенберг