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Пашинян выступил за урегулирование отношений с Турцией - РИА Новости, 19.03.2024
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13:22 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934218829.html
Пашинян выступил за урегулирование отношений с Турцией
Пашинян выступил за урегулирование отношений с Турцией - РИА Новости, 19.03.2024
Пашинян выступил за урегулирование отношений с Турцией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:22
2024-03-19T13:22
никол пашинян
армения
турция
нато
йенс столтенберг
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией. "Мы привержены повестке урегулирования отношений с Турцией. Считаем, что выполнение достигнутых в 2022 году и подтвержденных позже договоренностей может положительно сказаться на установлении стабильности на Южном Кавказе", - заявил Пашинян в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. В ноябре 2023 года глава комитета по госдоходам Рустам Бадасян заявил, что КПП "Маргара" на армяно-турецкой границе, действовавший в советский период, построен практически с нуля. По его словам, пункт пропуска сможет заработать после реализации договоренности между двумя странами об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
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никол пашинян, армения, турция, нато, йенс столтенберг
Никол Пашинян, Армения, Турция, НАТО, Йенс Столтенберг
Пашинян выступил за урегулирование отношений с Турцией

Пашинян: Ереван привержен повестке урегулирования отношений с Анкарой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.
"Мы привержены повестке урегулирования отношений с Турцией. Считаем, что выполнение достигнутых в 2022 году и подтвержденных позже договоренностей может положительно сказаться на установлении стабильности на Южном Кавказе", - заявил Пашинян в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном до конца недели
10:19
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.
В ноябре 2023 года глава комитета по госдоходам Рустам Бадасян заявил, что КПП "Маргара" на армяно-турецкой границе, действовавший в советский период, построен практически с нуля. По его словам, пункт пропуска сможет заработать после реализации договоренности между двумя странами об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.
Ереван - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
МИД предупредил Армению о последствиях антироссийской политики
16 марта, 08:43
 
Никол ПашинянАрменияТурцияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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