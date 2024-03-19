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Пашинян подтвердил готовность к урегулированию отношений с Азербайджаном - РИА Новости, 19.03.2024
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12:24 19.03.2024 (обновлено: 12:58 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934202589.html
Пашинян подтвердил готовность к урегулированию отношений с Азербайджаном
Пашинян подтвердил готовность к урегулированию отношений с Азербайджаном - РИА Новости, 19.03.2024
Пашинян подтвердил готовность к урегулированию отношений с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердил готовность армянской стороны урегулировать... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:24
2024-03-19T12:58
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
йенс столтенберг
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердил готовность армянской стороны урегулировать отношения с Азербайджаном."Подтверждаю неоднократно озвученную готовность урегулировать отношения с Азербайджаном, опираясь на согласованные на высшем уровне три принципа: признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации, делимитация армяно-азербайджанской границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией для восстановления границ между республиками на момент распада СССР, а также разблокирование региональных коммуникаций с уважением суверенитета стран, с учетом принципов равенства и взаимности", - сказал Пашинян.Он выразил надежду, что международное сообщество, в том числе НАТО, подержит мирный процесс и отвергнет политику угроз и принуждения.По словам Пашиняна, Армения остается приверженной политике регионализации, для нее важны отношения с Грузией и Ираном, и любое сотрудничество Еревана не может быть направлено против стран региона.
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, йенс столтенберг, нато
В мире, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Йенс Столтенберг, НАТО
Пашинян подтвердил готовность к урегулированию отношений с Азербайджаном

Пашинян подтвердил готовность к урегулированию отношений Армении с Азербайджаном

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердил готовность армянской стороны урегулировать отношения с Азербайджаном.
"Подтверждаю неоднократно озвученную готовность урегулировать отношения с Азербайджаном, опираясь на согласованные на высшем уровне три принципа: признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации, делимитация армяно-азербайджанской границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией для восстановления границ между республиками на момент распада СССР, а также разблокирование региональных коммуникаций с уважением суверенитета стран, с учетом принципов равенства и взаимности", - сказал Пашинян.
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Он выразил надежду, что международное сообщество, в том числе НАТО, подержит мирный процесс и отвергнет политику угроз и принуждения.
По словам Пашиняна, Армения остается приверженной политике регионализации, для нее важны отношения с Грузией и Ираном, и любое сотрудничество Еревана не может быть направлено против стран региона.
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В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджанЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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