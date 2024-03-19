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МИД прокомментировал заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном - РИА Новости, 19.03.2024
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10:29 19.03.2024 (обновлено: 10:37 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934167191.html
МИД прокомментировал заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном
МИД прокомментировал заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном - РИА Новости, 19.03.2024
МИД прокомментировал заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связано с Россией, это компетенция властей в Ереване и результат их... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:29
2024-03-19T10:37
в мире
азербайджан
россия
ереван
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связано с Россией, это компетенция властей в Ереване и результат их консультаций с Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война."До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - написала Захарова.В ходе пресс-конференции 12 марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность. По его словам, если дорога выходит за пределы де-юре территории Армянской ССР, она будет перестроена. На той же пресс-конференции Пашинян не исключил, что процесс делимитации армяно-азербайджанской границы может начаться с Тавушской области.Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.Девятого марта в аппарате заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану четыре неэксклавных села - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Он также сказал, что в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки".В декабре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона не хочет войны с Арменией, и в этом отношении должны быть гарантии, а осуществление полного контроля над своей территорией является суверенным правом Азербайджана.
https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html
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в мире, азербайджан, россия, ереван
В мире, Азербайджан, Россия, Ереван
МИД прокомментировал заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном

МИД: заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связано с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связано с Россией, это компетенция властей в Ереване и результат их консультаций с Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война.
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"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - написала Захарова.
В ходе пресс-конференции 12 марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность. По его словам, если дорога выходит за пределы де-юре территории Армянской ССР, она будет перестроена. На той же пресс-конференции Пашинян не исключил, что процесс делимитации армяно-азербайджанской границы может начаться с Тавушской области.
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Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
Девятого марта в аппарате заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану четыре неэксклавных села - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Он также сказал, что в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки".
В декабре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона не хочет войны с Арменией, и в этом отношении должны быть гарантии, а осуществление полного контроля над своей территорией является суверенным правом Азербайджана.
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9 марта, 16:31
 
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