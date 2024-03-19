https://ria.ru/20240319/otkaz-1934142748.html
ЦЕРН откажется от работы почти с 500 специалистами, связанными с Россией
ЦЕРН откажется от работы почти с 500 специалистами, связанными с Россией - РИА Новости, 19.03.2024
ЦЕРН откажется от работы почти с 500 специалистами, связанными с Россией
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, 30 ноября этого года,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T06:07
2024-03-19T06:07
2024-03-19T07:36
наука
россия
швейцария
украина
российская академия наук
европейская организация ядерных исследований (церн)
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, 30 ноября этого года, заявил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье."На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", — сказал он.Марсолье напомнил, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России."И мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы", — добавил он."Никто не в восторге"В конце декабря директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев сообщил журналистам, что специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) продолжат сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) до осени 2024 года, но уже передают дела коллегам из других стран.По его словам, насколько возможно, руководство ЦЕРНа старается максимально способствовать участию в работе центра российских специалистов, так как "все понимают, что наука не должна политизироваться". Логачев отметил, что от приостановки участия России в проекте "никто не в восторге". При этом академик уверен, что для российских ученых сейчас есть чем заниматься в своей стране.Приостановка статуса РоссииВ марте 2022 года Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостановила статус России как страны-наблюдателя при организации и поставила на паузу сотрудничество с российскими институтами из-за ситуации на Украине.Организация также пообещала соблюдать все применимые международные санкции в отношении России.ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции.С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
https://ria.ru/20230904/skif-1893703504.html
https://ria.ru/20230414/nika-1865117533.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швейцария, украина, российская академия наук, европейская организация ядерных исследований (церн)
Наука, Россия, Швейцария, Украина, Российская академия наук, Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН)
ЦЕРН откажется от работы почти с 500 специалистами, связанными с Россией
ЦЕРН в ноябре прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, 30 ноября этого года, заявил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.
«
"На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", — сказал он.
Марсолье напомнил, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России.
"И мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы", — добавил он.
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В конце декабря директор ИЯФ СО РАН
академик Павел Логачев сообщил журналистам, что специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) продолжат сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) до осени 2024 года, но уже передают дела коллегам из других стран.
По его словам, насколько возможно, руководство ЦЕРНа старается максимально способствовать участию в работе центра российских специалистов, так как "все понимают, что наука не должна политизироваться". Логачев отметил, что от приостановки участия России в проекте "никто не в восторге". При этом академик уверен, что для российских ученых сейчас есть чем заниматься в своей стране.
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Приостановка статуса России
В марте 2022 года Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостановила статус России как страны-наблюдателя при организации и поставила на паузу сотрудничество с российскими институтами из-за ситуации на Украине
.
Организация также пообещала соблюдать все применимые международные санкции в отношении России.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России
. Он расположен на границе Швейцарии и Франции
.
С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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