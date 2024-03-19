https://ria.ru/20240319/oborona-1934334154.html

СМИ: Украине предстоит перейти к обороне по меньшей мере на год

СМИ: Украине предстоит перейти к обороне по меньшей мере на год - РИА Новости, 19.03.2024

СМИ: Украине предстоит перейти к обороне по меньшей мере на год

Украине на фоне износа вооруженных сил после провала контрнаступления предстоит по меньшей мере на год перейти к обороне, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:10

2024-03-19T20:10

2024-03-19T20:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украине на фоне износа вооруженных сил после провала контрнаступления предстоит по меньшей мере на год перейти к обороне, пишет газета Wall Street Journal. "Украинские лидеры говорят, что стоит сражаться за каждый дюйм территории, но их армия изношена после провального контрнаступления и задержки в конгрессе (США) столь необходимого дополнительного пакета помощи... Как следствие, Украине предстоит год находиться в обороне", - говорится в сообщении издания. По мнению газеты, Киеву необходимо выиграть время для восстановления сил. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240319/snizhenie-1934328441.html

https://ria.ru/20240319/vsu-1934263303.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, нато