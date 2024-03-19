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В Минэнерго рассказали о мерах по обеспечению безопасности НПЗ - РИА Новости, 19.03.2024
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23:31 19.03.2024 (обновлено: 23:38 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/npz-1934355989.html
В Минэнерго рассказали о мерах по обеспечению безопасности НПЗ
В Минэнерго рассказали о мерах по обеспечению безопасности НПЗ - РИА Новости, 19.03.2024
В Минэнерго рассказали о мерах по обеспечению безопасности НПЗ
Минэнерго России ведет работу по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), министерство может в моменте перенаправить потоки топлива для... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:31
2024-03-19T23:38
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минэнерго России ведет работу по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), министерство может в моменте перенаправить потоки топлива для обеспечения потребителей на внутреннем рынке, сообщил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров на круглом столе спросил у представителя Минэнерго, не опасаются ли в ведомстве, что атаки украинских БПЛА на российские НПЗ повлияют на поставки топлива на внутренний рынок. Верхов подтвердил, что вопрос безопасности обсуждается. "Отрабатываем совместно в том числе с коллегами из Росгвардии по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа "Панциря". Работаем", — сообщил он.По словам Верхова, министерство ведет мониторинг запасов топлива на заправках."Есть соответственно законодательная инициатива наших коллег. Насколько я понимаю, в любом случае мы можем при выходе какого-то оборудования из строя всегда в моменте перенаправить потоки топлива", – сказал он. "Если будут какие-то серьезные последствия, я думаю, мы будем отрабатывать по перенаправлению потоков и поставок с других производственных мощностей", — добавил Верхов.Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
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экономика, цены на нефть, россия, рязанская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Рязанская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Минэнерго рассказали о мерах по обеспечению безопасности НПЗ

В Минэнерго сообщили о возможности защитить НПЗ комплексами "Панцирь"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота НПЗ
Работа НПЗ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа НПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минэнерго России ведет работу по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), министерство может в моменте перенаправить потоки топлива для обеспечения потребителей на внутреннем рынке, сообщил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров на круглом столе спросил у представителя Минэнерго, не опасаются ли в ведомстве, что атаки украинских БПЛА на российские НПЗ повлияют на поставки топлива на внутренний рынок.
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Верхов подтвердил, что вопрос безопасности обсуждается. "Отрабатываем совместно в том числе с коллегами из Росгвардии по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа "Панциря". Работаем", — сообщил он.
По словам Верхова, министерство ведет мониторинг запасов топлива на заправках.
"Есть соответственно законодательная инициатива наших коллег. Насколько я понимаю, в любом случае мы можем при выходе какого-то оборудования из строя всегда в моменте перенаправить потоки топлива", – сказал он.
"Если будут какие-то серьезные последствия, я думаю, мы будем отрабатывать по перенаправлению потоков и поставок с других производственных мощностей", — добавил Верхов.
Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияРязанская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Совет Федерации РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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