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Ученые выявили причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи - РИА Новости, 19.03.2024
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Наука
 
03:00 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/nauka-1933960869.html
Ученые выявили причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи
Ученые выявили причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи - РИА Новости, 19.03.2024
Ученые выявили причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи
Причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи выявили ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ). По их словам, аритмии возникают в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T03:00
2024-03-19T03:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи выявили ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ). По их словам, аритмии возникают в результате нарушений структуры миокарда, вызванных дисплазией соединительных тканей. В вузе считают, что понимание развития аритмий позволяет проводить их раннюю диагностику. Результаты представлены в ряде научных изданий, в том числе в Российском кардиологическом журнале.Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – заболевание, которое возникает из-за генетически обусловленных нарушений обмена веществ в процессе развития соединительной ткани организма. Симптомы данного состояния начинают проявляться в возрасте от 4 лет и прогрессируют максимально в подростковом периоде, а у некоторых пациентов и до 45 лет, рассказали ученые ОмГМУ."Молодые люди с ДСТ неспособны переносить обычные для здорового человека физические и эмоциональные нагрузки. Они часто обращаются к врачам с жалобами со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, а также желудочно-кишечного тракта", – рассказала профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ Галина Нечаева.По ее словам, нередко специалисты испытывают затруднения с определением состояния их здоровья, особенно в ситуации призыва в армию, допуска к физическим нагрузкам, при определении возможности вынашивания беременности.Одиночные признаки ДСТ могут никак не влиять на состояние здоровья. Однако вовлечение в диспластический процесс нескольких органов и систем становится серьезной проблемой. В этом случае диагностируют недифференцированную дисплазию соединительной ткани (НДСТ), рассказала профессор.Ученые вуза определили частоту НДСТ, которой страдает каждый пятый человек. По их мнению, высокая распространенность заболевания среди населения России приводит к недооцененному снижению потенциала здоровья молодого трудоспособного населения страны. Например, развивающаяся из-за НДСТ патология сердечно-сосудистой системы может привести к внезапной сердечной смерти."Речь идет не только о временной или стойкой утрате трудоспособности, преждевременной смертности и росте затрат на медицинское облуживание, но и о проблеме человеческого ресурса как компонента обороноспособности государства", – пояснила Нечаева.Ученые ОмГМУ проанализировали данные многосуточного мониторирования электрокардиограммы и определили структуру аритмического синдрома у молодых пациентов с НДСТ. При эхокардиографии установлено локальное снижение сократительной способности миокарда у этих пациентов как проявление морфологических изменений, являющихся основой нарушений сердечного ритма."Полученные нами данные свидетельствуют о наличии дефектов соединительнотканной структуры миокарда, что приводит к нарушению электропроводимости тканей и развитию аритмий", – отметила Нечаева.Исследователи предложили варианты лечения и реабилитации пациентов с НДСТ в зависимости от ведущего клинического синдрома, а также методы прогнозирования течения заболевания с учетом возможности летального исхода.По мнению ученых ОмГМУ, необходимо следить за состоянием миокарда левого желудочка у пациентов с НДСТ с помощью передового неинвазивного диагностического метода – спекл-трекинг эхокардиографии. Это поможет выявить участки электрической гетерогенности миокарда, назначить терапию и предотвратить или смягчить их последствия, сохранить жизнь молодым пациентам.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20231009/nauka-1900947099.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, медицина, здоровье - общество, сердце, россия, российский научный фонд, омский государственный медицинский университет, омск
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Медицина, Здоровье - Общество, Сердце, Россия, Российский научный фонд, Омский государственный медицинский университет, Омск

Ученые выявили причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи

© iStock.com / Ivan-balvanМолодой человек на процедуре ЭХОКГ
Молодой человек на процедуре ЭХОКГ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© iStock.com / Ivan-balvan
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи выявили ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ). По их словам, аритмии возникают в результате нарушений структуры миокарда, вызванных дисплазией соединительных тканей. В вузе считают, что понимание развития аритмий позволяет проводить их раннюю диагностику. Результаты представлены в ряде научных изданий, в том числе в Российском кардиологическом журнале.
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – заболевание, которое возникает из-за генетически обусловленных нарушений обмена веществ в процессе развития соединительной ткани организма. Симптомы данного состояния начинают проявляться в возрасте от 4 лет и прогрессируют максимально в подростковом периоде, а у некоторых пациентов и до 45 лет, рассказали ученые ОмГМУ.
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"Молодые люди с ДСТ неспособны переносить обычные для здорового человека физические и эмоциональные нагрузки. Они часто обращаются к врачам с жалобами со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, а также желудочно-кишечного тракта", – рассказала профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ Галина Нечаева.
По ее словам, нередко специалисты испытывают затруднения с определением состояния их здоровья, особенно в ситуации призыва в армию, допуска к физическим нагрузкам, при определении возможности вынашивания беременности.
Одиночные признаки ДСТ могут никак не влиять на состояние здоровья. Однако вовлечение в диспластический процесс нескольких органов и систем становится серьезной проблемой. В этом случае диагностируют недифференцированную дисплазию соединительной ткани (НДСТ), рассказала профессор.
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Ученые вуза определили частоту НДСТ, которой страдает каждый пятый человек. По их мнению, высокая распространенность заболевания среди населения России приводит к недооцененному снижению потенциала здоровья молодого трудоспособного населения страны. Например, развивающаяся из-за НДСТ патология сердечно-сосудистой системы может привести к внезапной сердечной смерти.
"Речь идет не только о временной или стойкой утрате трудоспособности, преждевременной смертности и росте затрат на медицинское облуживание, но и о проблеме человеческого ресурса как компонента обороноспособности государства", – пояснила Нечаева.
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Ученые ОмГМУ проанализировали данные многосуточного мониторирования электрокардиограммы и определили структуру аритмического синдрома у молодых пациентов с НДСТ. При эхокардиографии установлено локальное снижение сократительной способности миокарда у этих пациентов как проявление морфологических изменений, являющихся основой нарушений сердечного ритма.
"Полученные нами данные свидетельствуют о наличии дефектов соединительнотканной структуры миокарда, что приводит к нарушению электропроводимости тканей и развитию аритмий", – отметила Нечаева.
Исследователи предложили варианты лечения и реабилитации пациентов с НДСТ в зависимости от ведущего клинического синдрома, а также методы прогнозирования течения заболевания с учетом возможности летального исхода.
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По мнению ученых ОмГМУ, необходимо следить за состоянием миокарда левого желудочка у пациентов с НДСТ с помощью передового неинвазивного диагностического метода – спекл-трекинг эхокардиографии. Это поможет выявить участки электрической гетерогенности миокарда, назначить терапию и предотвратить или смягчить их последствия, сохранить жизнь молодым пациентам.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
 
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