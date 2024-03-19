https://ria.ru/20240319/nasledstvo-1758587258.html

Наследство по завещанию: как оформить, порядок вступления, как оспорить

Наследство по завещанию: как вступить, как завещать имущество, документы, срок, доли

Наследство по завещанию: как оформить, порядок вступления, как оспорить

Наследство - имущество, переходящее в случае смерти собственника (наследодателя) другому лицу (наследнику). Какие бывают способы наследования (по завещанию,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:48

2024-03-19T12:48

2024-03-19T12:48

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наследство - имущество, переходящее в случае смерти собственника (наследодателя) другому лицу (наследнику). Какие бывают способы наследования (по завещанию, закону, договору), процедура вступления в права, сроки принятия, какие документы необходимы, как распределяются доли между наследниками, нужно ли платить налог и сколько составляет размер госпошлины относительно стоимости, например, квартиры, почему важно заверять завещание у нотариуса - в материале РИА Новости.Наследство по завещаниюНаследство – это принадлежащее умершему на день его смерти имущество, имущественные права и обязанности."Оно может включать в себя дома, квартиры, машины, деньги и другие вещи наследодателя, а также его права и обязанности, которые переходят наследникам после его смерти", - отмечает руководитель юридического отдела компании "Мегаполис Групп" Ирина Орлова."Ответственность по долгам несут наследники как по закону, так и по завещанию. Но только те из них, которые приняли наследство. Этот факт имеет существенное значение, поскольку граждане, которые этого не сделали, не отвечают по долгам наследодателя. Принятие на себя финансового обязательства, которое налагается из-за кредита умершего, это не безусловное требование", - рассказывает руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист" Дмитрий Бухарин.Завещание – способ распоряжения своим имуществом после смерти, это односторонняя сделка, которая совершается дееспособным гражданином лично и удостоверяется нотариально. Таким образом наследодатель может оставить свое имущество любым лицам независимо от родства. При этом нужно иметь в виду, что оставить “ни с чем” наследников первой очереди не получится.Способы наследованияСуществуют следующие основания наследования: по завещанию, по закону, и по наследственному договору, а также путем учреждения наследственного фонда.По завещаниюПосле открытия наследственного делавсю информацию о нем можно получить через официальный сайт Федеральной нотариальной палаты."Документ излагается в свободной форме, четким и понятным языком, позволяющим однозначно понять волю наследодателя. При его толковании нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений, - добавляет Любовь Сысоева, юрист АБ "S&K Вертикаль".По закону“В соответствии со ст.1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием”, - говорит Елизавета Селезнёва, практикующий адвокат, доцент кафедры РУАН, почетный адвокат России.- Если умерший не составил завещания и наследственного договора, то имущество переходит к наследникам по закону. Гражданский кодекс устанавливает, кто может призываться к наследству, а кто не может являться наследником, - говорит Екатерина Булыгина, старший юрист Бюро адвокатов "Де-юре".Очередность вступления:"Если есть первоочередные наследники, то родственники, принадлежащие ко второй очереди и последующим, претендовать на имущество не могут", - предупреждает Геннадий Локтев."Как распределяется имущество, если, например, у умершего есть несколько наследников одной очереди? Они получают в равных долях. Возьмем такую ситуацию: у умершего было две дочери, жена и мать. Все эти лица относятся к наследникам первой очереди. В случае наследования по закону, все они получат по 1⁄4 от наследственной массы”, - отмечает Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг".По наследственному договоруС 2019 года в России стало можно заключать соглашения между потенциальными наследниками и возможным наследодателем при жизни последнего.По уставу наследственного фондаС 1 сентября 2018 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, позволяющие завещать имущество путем создания наследственного фонда.Такой формат дает возможность после смерти владельца сохранить бизнес и передать в соответствии с его волей. Обычное завещание не всегда позволяло защитить интересы близких предпринимателя. Фонд призван управлять имуществом в интересах его наследников.Виды завещанияВ зависимости от жизненной ситуации и личной воли наследодателя завещания могут быть разных видов.НотариальноеНаиболее распространенный вариант. Человек может сколько угодно раз в течение жизни составлять завещание у нотариуса, при этом каждое последующее отменяет действие предыдущего.“Этот порядок действует лишь в том случае, если в документе повторяется имущество, указанное ранее. Если во вновь оформленное завещание внесено иное имущество, приобретенное наследодателем, то прежнее завещание в части не указанного имущества останется в силе”, - говорит Елизавета Селезнёва."По общему правилу завещание должно быть составлено в нотариальной форме и подписано завещателем. Если этот принцип нарушен, документ будет недействительным. Лицо может само написать завещание или же это сделает нотариус с его слов (тогда завещатель должен прочитать текст перед подписанием). При желании он может потребовать присутствия свидетеля при составлении документа”, - отмечает Андрей Лихачев.В некоторых случаях, в основном экстремального или чрезвычайного характера, завещание может быть составлено и удостоверено не у нотариуса:"Поскольку такие завещания являются исключением из общего правила, при их составлении и удостоверении обязательно присутствие свидетеля", - добавляет Андрей Лихачев.ЗакрытоеЕсли завещатель хочет оставить содержание завещания в абсолютной тайне, и от нотариуса тоже, то он может сделать завещание закрытым.Для этого необходимы два свидетеля. Человек составляет завещание, подписывает, вставляет в конверт и запечатывает, а уже затем передает его нотариусу. Очевидцы ставят свои автографы на этом пакете. Нотариус вкладывает его в еще один конверт, на котором указывает сведения о лице, составившем документ, а также о двух свидетелях, объясняет Андрей Лихачев.СовместноеС 1 июня 2019 года появилась возможность оформления солидарного волеизъявления мужа и жены."Смысл совместного завещания состоит в том, чтобы определить последствия смерти каждого из супругов заранее, причем как в отношении общего имущества, так и личного каждого из них", - говорит Екатерина Булыгина."В случае, если брак между супругами расторгнут или признан недействительным, совместное завещание теряет силу. Также оно может быть оспорено тем, чьи права или законные интересы были нарушены этим завещанием", - отмечает эксперт.Составленное в чрезвычайной ситуацииВ случае угрозы жизни и здоровью человек может самостоятельно написать завещание в присутствии двух свидетелей и не заверять его у нотариуса. На таком документе обязательно ставится подпись, ее расшифровка и дата. Наследники имеют право потребовать проверки наличия чрезвычайной ситуации на момент составления завещания.Кто может претендовать на наследствоНа имущество покойного могут предъявить права очередные наследники (в случае завещания по закону), либо любое лицо, указанное в завещании, а также те, кто имеет право на обязательную долю в наследстве."При этом потомки "очередников", например племянники наследодателя, то есть дети наследников второй очереди, могут претендовать по праву представления (оно появляется, если наследник также умер)”, - рассказывает Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты".Эксперт приводит пример: "Допустим, у наследодателя не осталось родителей, детей и супруга – они умерли до открытия наследства. Внуки по праву представления могут получить причитающуюся им долю как представители наследников – детей усопшего. Та же цепочка, если нет наследников первой и второй очереди и тех, кто претендует на наследство по праву представления, но есть их потомки - племянники наследодателя. Если нет наследников первой, второй, третьей очереди, но есть потомки наследников третьей очереди (двоюродные братья и сестры наследодателя), они могут претендовать по праву представления".Помимо обязательных наследников есть те, кто в любом случае не будет участвовать в разделе имущества, даже несмотря на близкое родство с покойным или упоминание в завещании.“Это недостойные наследники. Что это значит? Во-первых, если именно в результате действий этого человека умер наследодатель – убийство, оставление в опасности, доведение до самоубийства и прочее. Во-вторых, недостойными будут признаны наследники, не исполнявшие при жизни своих законных обязанностей перед наследодателем, например, родители не выполняли своих обязанностей перед детьми. Лишенные родительских прав также не могут претендовать на наследство детей (если не восстановлены в правах), - добавляет Самвел Меграбян, - В-третьих, это наследники, которые пытались "увести" имущество от других претендентов - спрятать, продать, своими действиями увеличить причитающуюся им долю за счет ущемления прав других".Обязательная доля в наследствеЕсть ситуации, когда завещание не может быть исполнено в точности. Обязательной долей в наследстве обладают следующие категории граждан:В случае, например с несовершеннолетними или нетрудоспособными детьми покойного, его родителями размер доли составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону, объясняет Арсен Данелян, советник в компании "NOA Circle"."Так закон проявляет заботу о незащищенных категориях граждан, которых хотят лишить наследства. Даже при наличии завещания и явной воли лица оставить после себя наследство кому-то определенному, закон устанавливает так называемую “обязательную долю” для некоторых категорий наследников. Они, даже не будучи упомянутыми в завещании, все равно получат часть", - добавляет Андрей Лихачев.“Таким образом, если наследодатель выбрал форму завещания с целью лишить каких-либо родственников наследства и сохранить имущество после своей смерти "в одних руках", то ему это вряд ли удастся, ведь нотариус выделит обязательные доли без согласия наследника или потребуются отказы от принятия наследства других наследников”, - отмечает Юрий Нетреба, руководитель практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов "Арбат".Наследственный договорКонструкция наследственного договора была введена, чтобы защитить права пожилых людей и инвалидов на находящееся в их собственности жилье, если ранее им пришлось заключить договор о пожизненном содержании с иждивением. В некоторых случаях это приводило к тому, что такие лица не могли пользоваться своим имуществом и оказывались без помощи, в которой нуждались."В наследственном договоре наследодатель может предусмотреть перечень условий или обязанность совершить определенные действия, без которых получить наследство не получится. В частности, можно заключить наследственный договор с лицом, которое осуществляет уход за пожилым человеком. Оно будет указано наследником, но при условии постоянного ухода или выплаты определенной суммы до смерти наследодателя", - объясняет Екатерина Булыгина."В наследственном договоре можно определить доли, предусмотреть условия о лишении наследства, создать наследственный фонд, назначить душеприказчиков, указать действия по погребению", - рассказывает Екатерина Булыгина."После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки с завещанным, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя”, - говорит Любовь Сысоева.Порядок вступления“В соответствии со ст.1112 ч.1 ГК РФ в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. А согласно ст. 1114 ГК РФ, временем открытия наследства является день смерти гражданина, - говорит Елизавета Селезнёва. - Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ). Есть две формы вступления в право наследования. Первая - это фактическое принятие наследства. Вторая - обращение к нотариусу за открытием наследства”."Нотариус при выдаче свидетельства должен проверить факт смерти, время и место открытия наследства, его состав, законность претензий лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства, - говорит Дмитрий Симонов, старший юрист "Экотол-Сервис".Оформить на себя собственность, которая является банковским залогом, можно сразу после вступления в наследство. Для этого нужно обратиться в финансовую организацию и внести изменения в кредитный договор, уточняет Дмитрий Бухарин.Кстати, оспорить сделки умершего (в том числе его завещание), если он оставил после себя большие долги, можно путем возбуждения банкротства этого гражданина.“Инициаторами процедуры могут выступать кредиторы, а также сами наследники. И уже в рамках дела о банкротстве стороны могут проанализировать невыгодные сделки наследодателя и оспорить их. В случае успеха можно вернуть имущество либо компенсировать его стоимость в денежном эквиваленте”, - отмечает старший юрист юридической компании “ЮКО” Роман Чернышов.“Принять наследство можно не только через подачу заявления нотариусу по месту открытия наследства. Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ, гражданин признается наследником, если он предпринял действия, которые означают фактическое принятие им наследства, и если не доказано, что он не является наследником, - говорит старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета “Синергия” Наталья Пшеничникова. - Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, сводятся к тому, что гражданин выражает волю вступить в наследство и относится к имуществу как к своей собственности (например, живет в доме покойного, оплачивает ЖКХ-услуги и так далее). При этом действует принцип: если принял часть имущества, то автоматически принял все целиком. Такие действия может совершать как сам наследник, так и другое лицо по его поручению”.Где оформлятьВступление в наследство оформляется у нотариуса по последнему месту жительства наследодателя, либо у того нотариуса, который принимал завещание.ДокументыСписок документов зависит от конкретной ситуации, но существует пакет, который должен быть предоставлен в любом случае:Оплата госпошлины"За выдачу нотариусом свидетельства необходимо уплатить госпошлину (нотариальный тариф). Также может потребоваться внесение платы за услуги правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами", - говорит Дмитрий Симонов.Размер государственной пошлины зависит от степени родства. Наследники первой и второй очереди обязаны заплатить 0,3 процента от стоимости всего имущества (но не более 100 тыс. рублей), остальные родственники - 0,6 процента (но не более 1 млн рублей).“Оформляя завещание, не все знают, что необходимо оплатить нотариусу существенную пошлину. При этом члены семьи, если продолжают пользоваться квартирой или другим имуществом, фактически ничего дополнительно не приобретают, - рассказывает Юрий Нетреба, - Таким образом, за квартиру стоимостью 20 млн руб. наследнику необходимо выложить 60 000 рублей, а также по 1 000 руб. за каждое заявление и за отказ от наследства, которые потребуются”.Регистрация имуществаПрава на некоторые виды унаследованного имущества необходимо зарегистрировать, например право собственности на недвижимость."В настоящее время после выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус должен представить в Росреестр заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы (ч. 3, 4 ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате).Регистрация права собственности подтверждается выпиской из ЕГРН", - отмечает Дмитрий Симонов.Срок для вступленияЗаявить о себе как о наследнике по закону необходимо в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя. По истечении полугодового срока, оплатив нотариусу госпошлину, можно оформить наследственные права, отмечает Геннадий Локтев.Налог на наследство по завещаниюВ п.18 ст. 217 НК РФ говорится о том, что при вступлении в наследство (по завещанию или без него) никакой налог не взимается, причем, независимо от характера наследуемого имущества: деньги, недвижимость, автомобиль и прочее.Что не может входить в наследство- Некоторые виды прав и обязанностей не могут входить в наследство, так как неразрывно связаны с человеком, - это алименты, обещание дарения, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, - объясняет Андрей Лихачев.Последствия пропуска срока для вступленияНе заявить о своих правах на наследство чревато либо судебными процессами в дальнейшем, либо потерей наследства вообще.“Если наследник этого не сделал, но наследство принял (распространенная ситуация: например, после смерти одного из супругов второй просто продолжает жить в общей квартире, или дети после смерти родителей все также ездят на дачу и ведут хозяйство), то необходимо восстанавливать срок принятия наследства через суд, либо, что в нашей практике встречается чаще – доказывать фактическое принятие наследства," - предупреждает Самвел Меграбян."Бывают ситуации, когда лицо не успевает по уважительным причинам принять наследство в срок или не знало вообще о том, что оно открылось. В таком случае пропуск шестимесячного срока не является критичным, его можно восстановить через суд", - говорит Андрей Лихачев."А эта процедура уже сопряжена с существенными тратами (госпошлины для суда, расходы на специалистов), - предупреждает адвокат Самарской областной коллегии адвокатов, преподаватель Института права Тольяттинского государственного университета Артем Дулгер. - Если у умершего нет наследников, либо никто из них не заявит о принятии наследства, то имущество становится выморочным. То есть переходит в государственную или муниципальную собственность".С учетом существенного количества дел о сроках принятия наследства пленум Верховного суда РФ в 2012 году принял постановление "О судебной практике по делам о наследовании", в котором определил, уважительные причины пропуска срока подачи заявления о принятии наследства:Например, инвалиды могут сами или через законных представителей указать на такие состояния.“Поэтому можно представить случаи обращения в суд инвалидов с детства, детей, от которых отказались при рождении, или их представителей несколько лет спустя после открытия наследства. Основания у них есть, наличие тяжелого заболевания и беспомощности тоже, равно как и понимание того, что отказ от ребенка и лишение родительских прав не прекращает его права на наследство от биологических родителей (кроме случаев усыновления этого ребенка другой семьей)", - делится профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.Как узнать о завещанииДля того, чтобы узнать о завещании, необходимо обратиться к любому нотариусу."На сайте notariat.ru ведется единый реестр, в котором содержатся данные о завещаниях и наследственных договорах ", - уточняет адвокат Тимур Зарипов.Оспаривание завещанияЗавещания оспариваются достаточно часто, особенно в семьях, где есть дети от разных браков или там, где родственники не очень дружны между собой. Но не во всех случаях это возможно, например, нельзя оспорить при жизни наследодателя (исключение - совместное завещание супругов по иску одного из них), кроме того, если документ оформлен правильно и не нарушает требований законодательства, заверен подписью нотариуса, а наследников просто не устраивает воля покойного, - оспаривание ни к чему не приведет.ПричиныПричины, по которым можно оспорить завещание в суде:ПорядокЕсли есть законная причина для оспаривания завещания, необходимо:Правовые последствияРешение суда зависит от каждой конкретной ситуации. Как показывает практика, сторона оспаривающего завещание наследника принимается в том случае, если действительно имели место быть серьезные нарушения формы и порядка удостоверения завещания.Отказ от наследстваВ статье 1157 ГК РФ говорится о том, что наследник может отказаться от наследства в чью-то пользу, а также без указания лиц, в чью пользу происходит отказ. Отказаться от наследства можно в течение шести месяцев, даже, если гражданин уже принял его. Для этого достаточно написать заявление об отказе, причины могут быть разные, например, неприязнь к остальным наследникам или нецелесообразность вступления, когда долги превышают стоимость имущества.Советы юристовБывают случаи, когда наследнику некогда заниматься хлопотами, связанными с вступлением в наследство, юристы рекомендуют не соглашаться на предложения других наследников (даже тех родственников, которым доверяешь) оформить имущество на себя, а потом продать и разделить деньги поровну, в этом случае можно остаться ни с чем, так как по закону в такой ситуации никто никому не должен. Лучше заключить письменные соглашения или все же вступить в наследственные права и самостоятельно продать свою долю. Кроме того, не следует забывать, что невозможно отказаться от части наследства, например, написать отказ от квартиры, но оставить себе деньги на счете. Отказ происходит только в полном объеме.“Если гражданина призывают к наследованию по ряду оснований (завещание, наследственная трансмиссия, открытие наследства и т.д.), то наследник вправе вступить в наследство по одному из этих оснований, по нескольким или по всем сразу”, - говорит Наталья Пшеничникова.Изменения в 2024 годуГосдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет наследникам при принятии решения о вступлении в наследство получить от нотариуса информацию не только об активах и имуществе умершего, но и о его долгах в банках и МФО.

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https://ria.ru/20240306/uchastok-1764036904.html

https://ria.ru/20240305/privatizatsiya-1756720642.html

https://ria.ru/20240306/ipoteka-1765286470.html

https://ria.ru/20240305/ipoteka-1756941308.html

https://ria.ru/20240319/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20240213/proekt-1927146792.html

https://ria.ru/20231205/lgoty-1729602390.html

https://ria.ru/20230412/nalog-1864907614.html

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общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная нотариальная палата, нотариусы, россия, европейская юридическая служба