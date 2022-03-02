https://ria.ru/20220302/nasledstvo-1775927274.html

Отказ от наследства: когда целесообразен, как оформить, можно ли оспорить

Отказ от наследства в пользу другого: как оформить, сроки, право и условия

Отказ от наследства: когда целесообразен, как оформить, можно ли оспорить

Наследство не всегда оказывается нужным и желанным, и тогда от него можно отказаться. Однако надо понимать, что у процедуры есть множество нюансов. Как оформить РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:27

2022-03-02T13:27

2022-03-02T13:27

россия

наследство

законы

жилье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775777415_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90787e03fe1c6f864e951ceaa55a0892.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Наследство не всегда оказывается нужным и желанным, и тогда от него можно отказаться. Однако надо понимать, что у процедуры есть множество нюансов. Как оформить отказ в пользу другого человека, когда это сделать нельзя, обязательно ли обращаться к нотариусу и после какого срока наследник автоматически теряет свой статус в случае бездействия — в материале РИА Новости.Отказ от наследстваОтказ от наследства — законная процедура. Ее регламентирует статья 1159 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Суть отказа в том, что гражданин, который имеет право на так называемое принятие наследства, официально выражает несогласие и перестает быть наследником. Здесь также есть свои тонкости."Разница между отказом и непринятием заключается в том, что во втором случае у наследника никаких прав не возникает, а в первом он передает свое право другому лицу", — объясняет Елена Линник, заместитель директора юридической компании "Паритет".Возможность отказа зависит и от разновидности наследства. Оно может наступать по закону, по завещанию или специальному договору.“Можно ли отказаться, если заключен наследственный договор? Да, конечно. В этом случае договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других сторон, если таковые имеются. Нужно также помнить, что изменить или расторгнуть наследственный договор можно только при жизни сторон”, — рассказывает Олег Ленков, вице-президент независимой коллегии адвокатов Ленинградской области.ПричиныСамая распространенная причина отказа – наличие долгов у умершего, особенно, когда их сумма существенно больше, чем стоимость имущества. В такой ситуации принимать наследство экономически нецелесообразно."Следующая причина — человек заведомо не заинтересован в оформлении на себя наследственной массы, не готов нести расходы по управлению имуществом. К примеру, наследодатель был собственником производственной компании, выпускающей какие-либо товары, наследники не готовы развивать эту деятельность, требующую соответствующих навыков и знаний, им проще сразу передать весь имущественный комплекс прав и обязанностей другому, не уплачивая дополнительных налогов и сборов", — говорит Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.Бывают причины и нематериального характера: проживание в другой стране, желание отказаться в пользу другого наследника или неприязненное отношение к наследодателю.Виды"Допускается отказ от наследства в пользу других лиц или без указания кого-либо", — объясняет Светлана Петропольская, совладелец юридической фирмы URVISTA и школы юридической практики URVISTA SCHOOL.Таким образом, возможны две формы отказа:"Существует также так называемый молчаливый отказ. Если преемник в порядке очередности или по завещанию не вступил в свои права и не подал заявление на вступление в наследство в течение полугода со дня смерти наследодателя, то автоматически считается, что он от наследства отказался, и его права переходят следующим в очереди родственникам", — объясняет Дмитрий Коржов, основатель юридической фирмы "ДК".ОсобенностиОтказ от наследства не может быть впоследствии аннулирован. Не допускаются также частичный отказ, с оговорками или условиями."Если в наследственную массу входят квартира и автомобиль, нельзя принять первое и отказаться от второго. Но такого результата можно достичь посредством раздела имущества между наследниками", — говорит нотариус Анна Таволжанская.Однако есть нюанс, который фактически позволяет отказаться от части наследства. Олег Ленков объясняет, что при наследовании по закону и по завещанию появляется право выбора, по какому основанию вступать в права, а по какому — нет. Допустим, гражданин принимает дачу, полагающуюся ему по завещанию, но от наследства по закону (например, квартиры) отказывается в пользу другого человека."Лицо, в пользу которого отказались от наследства, тоже имеет право не принять эту долю, но вот указать, кому ее передает, уже не может", — объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты", предупреждает: если отказ оформлен как положено, у нотариуса, то обратное действие уже не совершить, если не доказать в суде принуждение или то, что отказавшийся наследник не понимал смысла действия, был введен в заблуждение. По словам эксперта, это крайне сложно и встречается редко.Когда нельзя отказатьсяНельзя отказаться от “выморочного имущества” (когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию или никто из них не принял права). Оно переходит в собственность государства или муниципального образования.По словам Полины Павловой, адвоката, партнера юридической группы "Гришин, Павлова и Партнеры", существуют также нюансы, касающиеся направленной формы.Так, недопустим отказ в пользу кого-либо:Могут быть также различные частные ситуации. Олег Ленков приводит пример из практики: Верховный суд России не разрешил отказаться от наследства в пользу родственников гражданину, в отношении которого было возбуждено дело о банкротстве. Объяснялось это тем, что наследство представляет собой ликвидное имущество, а сам человек находится в стесненном положении.От чего можно отказатьсяОтказ можно оформить от всего, что входит в наследственную массу. Исключение составляет не конкретное имущество или права и обязанности, а определенные ситуации, перечисленные выше.В чью пользу можно отказатьсяОтказаться можно только в пользу других наследников — по завещанию или по закону. Или выбрать кого-то конкретного, его очередь в порядке наследования в таком случае не имеет значения."Кроме наследников по завещанию, есть еще несколько групп лиц, на которых оформляется отказ. Прежде всего, это наследники по праву представления. К таким относятся преемники — родственники тех, кому имущество полагается. Например, наследники первой очереди – дети, а преемники по представлению — внуки. Также к ним относятся племянники и двоюродные братья с сестрами", — объясняет Дмитрий Коржов.Как отказаться от наследстваПреемник, которому по закону или по завещанию полагается часть наследственной массы, может:Подать заявление можно лично или через доверительное лицо, которое уполномочено представлять интересы.БездействиеПо словам экспертов, смысл имеет лишь юридическое оформление отказа в пользу какого-то определенного лица из наследников по закону или завещанию (например, детей умершего или его престарелых родителей)."Если же дело в нежелании принимать обременительное имущество, гораздо проще будет вообще не предпринимать никаких действий в течение шести месяцев. Результат будет тот же", — отмечает Андрей Лихачев.Однако в ряде случаев бездействие может привести к трудностям в оформлении наследства другими претендентами на него.Кроме того, человек, вовремя не подавший нотариусу заявление о принятии наследства и не отказавшийся от него, при наличии уважительных причин может в судебном порядке восстановить срок, чтобы предъявить свои права. Либо доказать, что фактически вступил в них. Если суд удовлетворит требования, свидетельства о праве на наследство, выданные другим людям, будут недействительными", — объясняет Анна Таволжанская.Сроки на вступление в право и отказЗакон отводит на вступление в право наследования шесть месяцев.Для того, чтобы наследство не было принято, как уже сказано выше, достаточно ничего не предпринимать на протяжении всех шести месяцев."Также отказаться можно, даже если наследник уже вступил в права. Главное – уложиться в установленный срок", — добавляет Анна Таволжанская.Отказ через нотариусаВ случае личного отказа нужно обратиться к нотариусу, открывшему дело, или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство, и составить соответствующее заявление. Если по каким-либо причинам невозможно или неудобно самому прибыть к нотариусу, допустимо отправить заявление почтой. В такой ситуации подпись наследника должна быть нотариально удостоверена.Необходимые документыНотариусу потребуются:ЗаявлениеЗаявление об отказе от наследства составляют в произвольной форме. В начале необходимо указать:В основной части описывают суть проблемы и указывают причину. Если отказываются в пользу кого-то, вносят данные этого человека. В конце нужны дата составления и подпись.Сроки вступления отказа в силуОтказ от наследства вступает в силу по окончанию наследственного дела — через шесть месяцев после его открытия.СтоимостьНаследнику необходимо будет заплатить нотариусу. Единая государственная пошлина в России — 100 рублей. К ней прибавляется цена на услугу, она варьируются от 500 до 2000 рублей с одного наследника в зависимости от региона."Для некоторых категорий существуют льготы на оплату (например, для Героев Советского Союза и России, полных кавалеров орденов Славы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов первой и второй групп)", — уточняет Ольга Прокопьева, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов "Юг".Когда отказ может быть недействительнымПо словам экспертов, признать отказ от наследства недействительным достаточно сложно, но в законодательстве все же предусмотрены способы его аннулировать.“Но сделать это возможно исключительно через суд. Основанием может быть тот факт, что отказ оформлен недееспособным или ограниченно дееспособным человеком (ст 171 ГК) или под обманным или заблуждающим воздействием (ст. 178 ГК). А также, если наследник опасается за свою жизнь и здоровье вследствие психического насилия (ст.179 ГК), то есть ему угрожают. Сложность заключается в том, как доказать в суде свою правоту", — объясняет Юрий Домбровский.Защита несовершеннолетних наследниковПраво на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, иждивенцы, супруг и родители покойного. И они тоже могут оформить отказ. При этом нужно помнить, что в случае обязательной доли нельзя сделать это в чью-либо пользу."Когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. В некоторых случаях это даже предпочтительнее для не достигшего 18 лет человека. Например, если долги равны стоимости имущества или даже превышают ее", — говорит Полина Павлова.

https://ria.ru/20210807/nasledstvo-1744784051.html

https://realty.ria.ru/20220214/nasledstvo-1772704003.html

https://realty.ria.ru/20220211/zaveschanie-1772300083.html

https://ria.ru/20220216/dolya-1773215745.html

https://ria.ru/20220126/nasledstvo-1769529871.html

https://ria.ru/20211224/ipoteka-1765286470.html

https://ria.ru/20220119/obremenenie-1768589435.html

https://ria.ru/20211228/tsessiya-1765733045.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/dolg-1761512119.html

https://ria.ru/20211223/isk-1765201161.html

https://ria.ru/20220120/gosduma-1768729224.html

https://ria.ru/20220119/zaveschanie-1768476656.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, наследство, законы, жилье, общество