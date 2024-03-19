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Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ - РИА Новости, 19.03.2024
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12:18 19.03.2024 (обновлено: 14:21 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/moiseev-1934200874.html
Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ
Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ - РИА Новости, 19.03.2024
Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ
Адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ, так его представили на официальной церемонии в Кронштадте, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ, так его представили на официальной церемонии в Кронштадте, сообщил корреспондент РИА Новости."Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев", — сказал ведущий.Моисеев вручил корабельные чаши Министерства обороны экипажам подводных крейсеров "Князь Владимир", "Тула" и большой атомной подводной лодки "Подмосковье". Он пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья и благополучия.О возможном назначении Моисеева врио главкома ВМФ СМИ писали в начале марта. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.Адмирал 17 марта сопровождал министра обороны Сергея Шойгу в рабочей поездке в войска Южного военного округа.Моисеев с 2019 года возглавлял Северный флот, сменив на этой должности Николая Евменова, который стал тогда главкомом ВМФ. Адмирал награжден медалью "Золотая звезда", двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги".
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ВМФ РФ, Безопасность, Россия
Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ

Адмирала Моисеева представили как врио главкома ВМФ на церемонии в Кронштадте

© РИА Новости / Павел ЛьвовАдмирал Александр Моисеев
Адмирал Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Адмирал Александр Моисеев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ, так его представили на официальной церемонии в Кронштадте, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев", — сказал ведущий.
Моисеев вручил корабельные чаши Министерства обороны экипажам подводных крейсеров "Князь Владимир", "Тула" и большой атомной подводной лодки "Подмосковье". Он пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья и благополучия.
О возможном назначении Моисеева врио главкома ВМФ СМИ писали в начале марта. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.
Адмирал 17 марта сопровождал министра обороны Сергея Шойгу в рабочей поездке в войска Южного военного округа.
Моисеев с 2019 года возглавлял Северный флот, сменив на этой должности Николая Евменова, который стал тогда главкомом ВМФ. Адмирал награжден медалью "Золотая звезда", двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги".
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17 марта, 10:05
 
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