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Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ
Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ - РИА Новости, 19.03.2024
Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ
Адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ, так его представили на официальной церемонии в Кронштадте, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:18
2024-03-19T12:18
2024-03-19T14:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ, так его представили на официальной церемонии в Кронштадте, сообщил корреспондент РИА Новости."Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев", — сказал ведущий.Моисеев вручил корабельные чаши Министерства обороны экипажам подводных крейсеров "Князь Владимир", "Тула" и большой атомной подводной лодки "Подмосковье". Он пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья и благополучия.О возможном назначении Моисеева врио главкома ВМФ СМИ писали в начале марта. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.Адмирал 17 марта сопровождал министра обороны Сергея Шойгу в рабочей поездке в войска Южного военного округа.Моисеев с 2019 года возглавлял Северный флот, сменив на этой должности Николая Евменова, который стал тогда главкомом ВМФ. Адмирал награжден медалью "Золотая звезда", двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВМФ РФ, Безопасность, Россия
Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ
Адмирала Моисеева представили как врио главкома ВМФ на церемонии в Кронштадте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ, так его представили на официальной церемонии в Кронштадте, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России
адмирал Александр Моисеев", — сказал ведущий.
Моисеев вручил корабельные чаши Министерства обороны экипажам подводных крейсеров "Князь Владимир", "Тула" и большой атомной подводной лодки "Подмосковье". Он пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья и благополучия.
О возможном назначении Моисеева врио главкома ВМФ СМИ писали в начале марта. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.
Адмирал 17 марта сопровождал министра обороны Сергея Шойгу
в рабочей поездке в войска Южного военного округа.
Моисеев с 2019 года возглавлял Северный флот, сменив на этой должности Николая Евменова, который стал тогда главкомом ВМФ. Адмирал награжден медалью "Золотая звезда", двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги".
Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов