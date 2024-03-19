https://ria.ru/20240319/moiseev-1934200874.html

Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ

Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ - РИА Новости, 19.03.2024

Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ

Адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ, так его представили на официальной церемонии в Кронштадте, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:18

2024-03-19T12:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ, так его представили на официальной церемонии в Кронштадте, сообщил корреспондент РИА Новости."Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев", — сказал ведущий.Моисеев вручил корабельные чаши Министерства обороны экипажам подводных крейсеров "Князь Владимир", "Тула" и большой атомной подводной лодки "Подмосковье". Он пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья и благополучия.О возможном назначении Моисеева врио главкома ВМФ СМИ писали в начале марта. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.Адмирал 17 марта сопровождал министра обороны Сергея Шойгу в рабочей поездке в войска Южного военного округа.Моисеев с 2019 года возглавлял Северный флот, сменив на этой должности Николая Евменова, который стал тогда главкомом ВМФ. Адмирал награжден медалью "Золотая звезда", двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вмф рф, безопасность, россия