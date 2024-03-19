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Биография Александра Моисеева

Биография Александра Моисеева - РИА Новости, 21.03.2024

Биография Александра Моисеева

Адмирал, Герой Российской Федерации Александр Алексеевич Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское Гвардейского района Калининградской области. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-19T13:01

2024-03-19T13:01

2024-03-21T15:42

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россия

безопасность

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северный флот вмф россии

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Адмирал, Герой Российской Федерации Александр Алексеевич Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское Гвардейского района Калининградской области.После окончания в 1981 году кинотехникума в городе Советске Калининградской области, работал мастером-наладчиком в киноремонтной мастерской города Березники Пермской области. В 1981 году был призван на военную службу, в 1982 году поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, которое окончил в 1987 году.В 1995 году окончил Высшие офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, в 2011 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С 1987 по 2001 год Александр Моисеев служил на подводных лодках Краснознаменного Северного флота. Последовательно прошел путь от лейтенанта – инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части – до капитана 1 ранга – командира подводного крейсера.7 июля 1998 года из акватории Баренцева моря с борта атомной подводной лодки К-407 "Новомосковск" под командованием Александра Моисеева с помощью морской баллистической ракеты впервые из подводного положения были выведена на низкую околоземную орбиту два космических спутника.С 2003 года проходил службу на командных должностях дивизии атомных подводных крейсеров Северного флота. В 2007-2009 годах командовал этим соединением.В 2011-2012 годах служил в должности заместителя командующего подводными силами Северного флота.С 2012 года по 2016 год – командующий подводными силами Северного флота.В апреле 2016 года Моисеев был назначен начальником штаба Северного флота – первым заместителем командующего Северного флота.С ноября 2017 года – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.С 14 мая 2018 года – временно исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом. 23 июня 2018 года Моисеев был назначен командующим Черноморским флотом.3 мая 2019 года указом президента РФ Александр Моисеев был назначен командующим Северным флотом.19 марта 2024 года стало известно, что Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ. Александр Моисеев – участник более десяти дальних походов, в том числе подо льдами Северного Ледовитого океана и на Северный полюс. В ходе боевого патрулирования под его руководством были успешно проведены испытания новейшего оружия и осуществлен целый ряд ракетных пусков.Герой Российской Федерации (2011).Дважды награжден орденом Мужества. В 1994 году – за первый в современной истории России поход к Северному полюсу на атомной подлодке "Карелия". В 2008 году – за руководство переходом АПЛ "Рязань" с Северного на Тихоокеанский флот подо льдами Арктики.Награжден также орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019), "За военные заслуги" (2006), медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, безопасность, калининградская область, северный полюс, северный флот вмф россии