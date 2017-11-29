Командующий группировкой российских войск в Сирии возглавил ВКС России

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин указом президента Владимира Путина возглавил Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации, соответствующая информация появилась на сайте печатного органа военного ведомства, газеты "Красная звезда".

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.

В 2008 году Суровикин был назначен начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов.

С апреля 2012 года проходил службу в центральном аппарате Минобороны. В октябре 2012 года Суровикин был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. В октябре 2013 года назначен командующим войсками Восточного военного округа. С июня командует российской группировкой в Сирии.

О ряде перестановок в руководстве Вооруженными Силами России газета "Красная звезда" сообщила в среду. На должность командующего войсками Центрального военного округа указом президента назначен генерал-лейтенант Александр Лапин. В свою очередь, генерал-полковник Владимир Зарудницкий, ранее командовавший войсками ЦВО, назначен начальником Военной академии Генерального штаба ВС. Заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа.

На должности заместителей начальника Генштаба Вназначены Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, ранее занимавший должность начальника штаба Северного флота, и генерал-майор Геннадий Жидко, ранее командовавший 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа и в свое время занимавший должность начальника штаба российской группировки войск в Сирии.