МИД России выразил демарш британскому советнику-посланнику
Россия выразила демарш советнику-посланнику Британии из-за публикаций дипмиссий
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. МИД выразил демарш советнику-посланнику британского посольства в Москве из-за публикаций дипмиссии во время президентских выборов в России.
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"Девятнадцатого марта в ходе демарша в МИД России обратили внимание советника-посланника посольства Великобритании в Москве Т. Додда на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в нашей стране в период проведения выборов президента Российской Федерации, которые выполнены в плакатном стиле и были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В министерстве назвали такие действия вмешательством во внутренние дела России и указали на их недопустимость. Там также отметили, что Лондон пытался оказать давление на независимую избирательную систему и повлиять на результаты голосования. Британия, таким образом, грубо нарушает принципы дипломатического общения, закрепленные в Венской конвенции 1961 года, и действует вразрез со статусом своей дипмиссии в России, подчеркнули в МИД.
В ведомстве добавили, что выборы президента, несмотря на попытки Запада их дискредитировать, показали единство народа. При этом самой Великобритании стоит обратить внимание на ситуацию в королевстве, где явно назревает кризис власти, резюмировали в министерстве.
Британская дипмиссия 16 марта выложила пост в соцсетях, в котором утверждала, что у России якобы "нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила послу этой страны вызовом в российское дипведомство. Она также отметила, что вопросы принадлежности тех или иных территорий решают россияне, а не Великобритания и такой выбор они уже сделали, о чем свидетельствуют результаты референдумов.
В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.
Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.