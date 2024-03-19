https://ria.ru/20240319/mid-1934305579.html

МИД России выразил демарш британскому советнику-посланнику

МИД России выразил демарш британскому советнику-посланнику - РИА Новости, 19.03.2024

МИД России выразил демарш британскому советнику-посланнику

МИД выразил демарш советнику-посланнику британского посольства в Москве из-за публикаций дипмиссии во время президентских выборов в России. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:00

2024-03-19T18:00

2024-03-19T19:41

россия

выборы президента россии — 2024

в мире

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. МИД выразил демарш советнику-посланнику британского посольства в Москве из-за публикаций дипмиссии во время президентских выборов в России."Девятнадцатого марта в ходе демарша в МИД России обратили внимание советника-посланника посольства Великобритании в Москве Т. Додда на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в нашей стране в период проведения выборов президента Российской Федерации, которые выполнены в плакатном стиле и были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях", — говорится в заявлении на сайте ведомства.В министерстве назвали такие действия вмешательством во внутренние дела России и указали на их недопустимость. Там также отметили, что Лондон пытался оказать давление на независимую избирательную систему и повлиять на результаты голосования. Британия, таким образом, грубо нарушает принципы дипломатического общения, закрепленные в Венской конвенции 1961 года, и действует вразрез со статусом своей дипмиссии в России, подчеркнули в МИД.В ведомстве добавили, что выборы президента, несмотря на попытки Запада их дискредитировать, показали единство народа. При этом самой Великобритании стоит обратить внимание на ситуацию в королевстве, где явно назревает кризис власти, резюмировали в министерстве.Британская дипмиссия 16 марта выложила пост в соцсетях, в котором утверждала, что у России якобы "нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила послу этой страны вызовом в российское дипведомство. Она также отметила, что вопросы принадлежности тех или иных территорий решают россияне, а не Великобритания и такой выбор они уже сделали, о чем свидетельствуют результаты референдумов.В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

https://ria.ru/20240318/zakharova-1933870994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)