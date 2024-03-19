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МИД России выразил демарш британскому советнику-посланнику - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:00 19.03.2024 (обновлено: 19:41 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/mid-1934305579.html
МИД России выразил демарш британскому советнику-посланнику
МИД России выразил демарш британскому советнику-посланнику - РИА Новости, 19.03.2024
МИД России выразил демарш британскому советнику-посланнику
МИД выразил демарш советнику-посланнику британского посольства в Москве из-за публикаций дипмиссии во время президентских выборов в России. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:00
2024-03-19T19:41
россия
выборы президента россии — 2024
в мире
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. МИД выразил демарш советнику-посланнику британского посольства в Москве из-за публикаций дипмиссии во время президентских выборов в России.&quot;Девятнадцатого марта в ходе демарша в МИД России обратили внимание советника-посланника посольства Великобритании в Москве Т. Додда на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в нашей стране в период проведения выборов президента Российской Федерации, которые выполнены в плакатном стиле и были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях&quot;, — говорится в заявлении на сайте ведомства.В министерстве назвали такие действия вмешательством во внутренние дела России и указали на их недопустимость. Там также отметили, что Лондон пытался оказать давление на независимую избирательную систему и повлиять на результаты голосования. Британия, таким образом, грубо нарушает принципы дипломатического общения, закрепленные в Венской конвенции 1961 года, и действует вразрез со статусом своей дипмиссии в России, подчеркнули в МИД.В ведомстве добавили, что выборы президента, несмотря на попытки Запада их дискредитировать, показали единство народа. При этом самой Великобритании стоит обратить внимание на ситуацию в королевстве, где явно назревает кризис власти, резюмировали в министерстве.Британская дипмиссия 16 марта выложила пост в соцсетях, в котором утверждала, что у России якобы "нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила послу этой страны вызовом в российское дипведомство. Она также отметила, что вопросы принадлежности тех или иных территорий решают россияне, а не Великобритания и такой выбор они уже сделали, о чем свидетельствуют результаты референдумов.В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
https://ria.ru/20240318/zakharova-1933870994.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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россия, в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Выборы президента России — 2024, В мире, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил демарш британскому советнику-посланнику

Россия выразила демарш советнику-посланнику Британии из-за публикаций дипмиссий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. МИД выразил демарш советнику-посланнику британского посольства в Москве из-за публикаций дипмиссии во время президентских выборов в России.
«

"Девятнадцатого марта в ходе демарша в МИД России обратили внимание советника-посланника посольства Великобритании в Москве Т. Додда на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в нашей стране в период проведения выборов президента Российской Федерации, которые выполнены в плакатном стиле и были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
08:00
В министерстве назвали такие действия вмешательством во внутренние дела России и указали на их недопустимость. Там также отметили, что Лондон пытался оказать давление на независимую избирательную систему и повлиять на результаты голосования. Британия, таким образом, грубо нарушает принципы дипломатического общения, закрепленные в Венской конвенции 1961 года, и действует вразрез со статусом своей дипмиссии в России, подчеркнули в МИД.
В ведомстве добавили, что выборы президента, несмотря на попытки Запада их дискредитировать, показали единство народа. При этом самой Великобритании стоит обратить внимание на ситуацию в королевстве, где явно назревает кризис власти, резюмировали в министерстве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Захарова ответила Лондону на слова о "сворованных" выборах
Вчера, 01:53
Британская дипмиссия 16 марта выложила пост в соцсетях, в котором утверждала, что у России якобы "нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила послу этой страны вызовом в российское дипведомство. Она также отметила, что вопросы принадлежности тех или иных территорий решают россияне, а не Великобритания и такой выбор они уже сделали, о чем свидетельствуют результаты референдумов.
В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.
Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.
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Выборы президента России — 2024РоссияВ миреВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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