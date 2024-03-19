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Мурадов поддержал проект об упразднении решения о передаче Крыма УССР - РИА Новости, 19.03.2024
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16:09 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/krym-1934270268.html
Мурадов поддержал проект об упразднении решения о передаче Крыма УССР
Мурадов поддержал проект об упразднении решения о передаче Крыма УССР - РИА Новости, 19.03.2024
Мурадов поддержал проект об упразднении решения о передаче Крыма УССР
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что признание недействительным... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:09
2024-03-19T16:09
республика крым
ссср
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что признание недействительным решения о передаче Крыма УССР станет восстановлением справедливости по отношению к событиям 1954 года, когда "делали что хотели с Крымом, а людей никто не спрашивал". Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. "Это восстановление некой справедливости и зачистка тех нарушений, которые были допущены в 1954 году, когда делали что хотели с Крымом, а людей никто не спрашивал", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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республика крым, ссср, георгий мурадов, никита хрущев
Республика Крым, СССР, Георгий Мурадов, Никита Хрущев
Мурадов поддержал проект об упразднении решения о передаче Крыма УССР

Мурадов: упразднение решения о передаче Крыма УССР восстановит справедливость

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что признание недействительным решения о передаче Крыма УССР станет восстановлением справедливости по отношению к событиям 1954 года, когда "делали что хотели с Крымом, а людей никто не спрашивал".
Гимн на Красной площади: Москва отметила годовщину присоединения Крыма
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На Красной площади была смонтирована сцена, на площадке которой размещены баннеры с изображением российского триколора. Многие посетители держали в руках флаги. На мероприятие пришли примерно 80 тысяч зрителей.

Зрители на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

На Красной площади была смонтирована сцена, на площадке которой размещены баннеры с изображением российского триколора. Многие посетители держали в руках флаги. На мероприятие пришли примерно 80 тысяч зрителей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин вместе с кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым приехал на концерт и поздравил всех с памятной датой.

""Крым это не только стратегически важная территория, наша история и гордость. Это прежде всего люди. Они наша гордость", — сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Владимир Путин вместе с кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым приехал на концерт и поздравил всех с памятной датой.

""Крым это не только стратегически важная территория, наша история и гордость. Это прежде всего люди. Они наша гордость", — сказал президент.

© РИА Новости / POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Концерт открыли государственный академический хор имени М.Е. Пятницкого, танцевальная группа Ансамбля имени А.В. Александрова, хореографический ансамбль "Радость" из Севастополя, фольклорный ансамбль "Крым" Крымской государственной филармонии с песней "Россия".

Также патриотические композиции исполнили Сергей Жуков, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ирина Дубцова, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие звезды.

Артисты выступают на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Концерт открыли государственный академический хор имени М.Е. Пятницкого, танцевальная группа Ансамбля имени А.В. Александрова, хореографический ансамбль "Радость" из Севастополя, фольклорный ансамбль "Крым" Крымской государственной филармонии с песней "Россия".

Также патриотические композиции исполнили Сергей Жуков, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ирина Дубцова, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие звезды.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Певица Полина Гагарина с песней "Солнце взойдет" на митинг-концерте в Москве.

Певица Полина Гагарина выступает на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Певица Полина Гагарина с песней "Солнце взойдет" на митинг-концерте в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Певец Николай Расторгуев и группа "Любэ" порадовали поклонником хитом "Комбат".

Певец Николай Расторгуев выступает на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Певец Николай Расторгуев и группа "Любэ" порадовали поклонником хитом "Комбат".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Зрители подпевали любимым артистам.

За безопасностью участников следили более полутора тысяч сотрудников Росгвардии. Музыкальный вечер прошел без происшествий.

Зрители на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Зрители подпевали любимым артистам.

За безопасностью участников следили более полутора тысяч сотрудников Росгвардии. Музыкальный вечер прошел без происшествий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Я голосую за жизнь!" — спел Денис Майданов. На сцене его поддержали детский хор "Домисолька", "Хор Первых" и школа-студия А. Духовой "Тодес".

Первый заместитель председателя комитета комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Денис Майданов выступает на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

"Я голосую за жизнь!" — спел Денис Майданов. На сцене его поддержали детский хор "Домисолька", "Хор Первых" и школа-студия А. Духовой "Тодес".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 12
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин вместе с Григорием Лепсом, кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и волонтерами спели со сцены гимн России.

Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Владимир Путин вместе с Григорием Лепсом, кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и волонтерами спели со сцены гимн России.

© POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Глава государства выступил на концерте и завершил свою речь словами "Да здравствует Россия!", после чего прозвучал гимн.

Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Глава государства выступил на концерте и завершил свою речь словами "Да здравствует Россия!", после чего прозвучал гимн.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Григорий Лепс, Николай Расторгуев, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие артисты и доверенные лица президента, а вместе с ними и все зрители хором исполнили гимн России.

Певец Григорий Лепс выступает на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Григорий Лепс, Николай Расторгуев, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие артисты и доверенные лица президента, а вместе с ними и все зрители хором исполнили гимн России.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.

Зрители на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По его итогам воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

Зрители на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По его итогам воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12

На Красной площади была смонтирована сцена, на площадке которой размещены баннеры с изображением российского триколора. Многие посетители держали в руках флаги. На мероприятие пришли примерно 80 тысяч зрителей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 12

Владимир Путин вместе с кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым приехал на концерт и поздравил всех с памятной датой.

""Крым это не только стратегически важная территория, наша история и гордость. Это прежде всего люди. Они наша гордость", — сказал президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Концерт открыли государственный академический хор имени М.Е. Пятницкого, танцевальная группа Ансамбля имени А.В. Александрова, хореографический ансамбль "Радость" из Севастополя, фольклорный ансамбль "Крым" Крымской государственной филармонии с песней "Россия".

Также патриотические композиции исполнили Сергей Жуков, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ирина Дубцова, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие звезды.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Певица Полина Гагарина с песней "Солнце взойдет" на митинг-концерте в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Певец Николай Расторгуев и группа "Любэ" порадовали поклонником хитом "Комбат".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Зрители подпевали любимым артистам.

За безопасностью участников следили более полутора тысяч сотрудников Росгвардии. Музыкальный вечер прошел без происшествий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

"Я голосую за жизнь!" — спел Денис Майданов. На сцене его поддержали детский хор "Домисолька", "Хор Первых" и школа-студия А. Духовой "Тодес".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Владимир Путин вместе с Григорием Лепсом, кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и волонтерами спели со сцены гимн России.

© POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава государства выступил на концерте и завершил свою речь словами "Да здравствует Россия!", после чего прозвучал гимн.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Григорий Лепс, Николай Расторгуев, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие артисты и доверенные лица президента, а вместе с ними и все зрители хором исполнили гимн России.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По его итогам воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР.
"Это восстановление некой справедливости и зачистка тех нарушений, которые были допущены в 1954 году, когда делали что хотели с Крымом, а людей никто не спрашивал", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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