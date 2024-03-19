Мурадов поддержал проект об упразднении решения о передаче Крыма УССР

Владимир Путин вместе с кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым приехал на концерт и поздравил всех с памятной датой.

""Крым это не только стратегически важная территория, наша история и гордость. Это прежде всего люди. Они наша гордость", — сказал президент.