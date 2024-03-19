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Гимн на Красной площади: Москва отметила годовщину присоединения Крыма - РИА Новости, 19.03.2024
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13:57 19.03.2024 (обновлено: 13:59 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/kontsert-1934169723.html
Гимн на Красной площади: Москва отметила годовщину присоединения Крыма
Гимн на Красной площади: Москва отметила годовщину присоединения Крыма - РИА Новости, 19.03.2024
Гимн на Красной площади: Москва отметила годовщину присоединения Крыма
В День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — на Красной площади прошел митинг-концерт. Зрителей порадовали звездными артистами, поздравить... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:57
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фото
россия
севастополь
республика крым
владимир путин
григорий лепс
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В День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — на Красной площади прошел митинг-концерт. Зрителей порадовали звездными артистами, поздравить соотечественников приехал также Владимир Путин. Яркие моменты праздничной атмосферы — в фотоленте Ria.ru.
россия
севастополь
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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фото, фото, россия, севастополь, республика крым, владимир путин, григорий лепс, николай расторгуев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Фото, Россия, Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Гимн на Красной площади: Москва отметила годовщину присоединения Крыма

Читать ria.ru в
В День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — на Красной площади прошел митинг-концерт. Зрителей порадовали звездными артистами, поздравить соотечественников приехал также Владимир Путин. Яркие моменты праздничной атмосферы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На Красной площади была смонтирована сцена, на площадке которой размещены баннеры с изображением российского триколора. Многие посетители держали в руках флаги. На мероприятие пришли примерно 80 тысяч зрителей.

Зрители на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

На Красной площади была смонтирована сцена, на площадке которой размещены баннеры с изображением российского триколора. Многие посетители держали в руках флаги. На мероприятие пришли примерно 80 тысяч зрителей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин вместе с кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым приехал на концерт и поздравил всех с памятной датой.

""Крым это не только стратегически важная территория, наша история и гордость. Это прежде всего люди. Они наша гордость", — сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Владимир Путин вместе с кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым приехал на концерт и поздравил всех с памятной датой.

""Крым это не только стратегически важная территория, наша история и гордость. Это прежде всего люди. Они наша гордость", — сказал президент.

© РИА Новости / POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Концерт открыли государственный академический хор имени М.Е. Пятницкого, танцевальная группа Ансамбля имени А.В. Александрова, хореографический ансамбль "Радость" из Севастополя, фольклорный ансамбль "Крым" Крымской государственной филармонии с песней "Россия".

Также патриотические композиции исполнили Сергей Жуков, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ирина Дубцова, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие звезды.

Артисты выступают на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Концерт открыли государственный академический хор имени М.Е. Пятницкого, танцевальная группа Ансамбля имени А.В. Александрова, хореографический ансамбль "Радость" из Севастополя, фольклорный ансамбль "Крым" Крымской государственной филармонии с песней "Россия".

Также патриотические композиции исполнили Сергей Жуков, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ирина Дубцова, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие звезды.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Певица Полина Гагарина с песней "Солнце взойдет" на митинг-концерте в Москве.

Певица Полина Гагарина выступает на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Певица Полина Гагарина с песней "Солнце взойдет" на митинг-концерте в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Певец Николай Расторгуев и группа "Любэ" порадовали поклонником хитом "Комбат".

Певец Николай Расторгуев выступает на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Певец Николай Расторгуев и группа "Любэ" порадовали поклонником хитом "Комбат".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Зрители подпевали любимым артистам.

За безопасностью участников следили более полутора тысяч сотрудников Росгвардии. Музыкальный вечер прошел без происшествий.

Зрители на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Зрители подпевали любимым артистам.

За безопасностью участников следили более полутора тысяч сотрудников Росгвардии. Музыкальный вечер прошел без происшествий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Я голосую за жизнь!" — спел Денис Майданов. На сцене его поддержали детский хор "Домисолька", "Хор Первых" и школа-студия А. Духовой "Тодес".

Первый заместитель председателя комитета комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Денис Майданов выступает на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

"Я голосую за жизнь!" — спел Денис Майданов. На сцене его поддержали детский хор "Домисолька", "Хор Первых" и школа-студия А. Духовой "Тодес".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 12
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин вместе с Григорием Лепсом, кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и волонтерами спели со сцены гимн России.

Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Владимир Путин вместе с Григорием Лепсом, кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и волонтерами спели со сцены гимн России.

© POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Глава государства выступил на концерте и завершил свою речь словами "Да здравствует Россия!", после чего прозвучал гимн.

Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Глава государства выступил на концерте и завершил свою речь словами "Да здравствует Россия!", после чего прозвучал гимн.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Григорий Лепс, Николай Расторгуев, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие артисты и доверенные лица президента, а вместе с ними и все зрители хором исполнили гимн России.

Певец Григорий Лепс выступает на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Григорий Лепс, Николай Расторгуев, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие артисты и доверенные лица президента, а вместе с ними и все зрители хором исполнили гимн России.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.

Зрители на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По его итогам воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

Зрители на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По его итогам воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ФотоРоссияСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинГригорий ЛепсНиколай РасторгуевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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