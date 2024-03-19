Гимн на Красной площади: Москва отметила годовщину присоединения Крыма

На Красной площади была смонтирована сцена, на площадке которой размещены баннеры с изображением российского триколора. Многие посетители держали в руках флаги. На мероприятие пришли примерно 80 тысяч зрителей.
На Красной площади была смонтирована сцена, на площадке которой размещены баннеры с изображением российского триколора. Многие посетители держали в руках флаги. На мероприятие пришли примерно 80 тысяч зрителей.
Владимир Путин вместе с кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым приехал на концерт и поздравил всех с памятной датой.
""Крым это не только стратегически важная территория, наша история и гордость. Это прежде всего люди. Они наша гордость", — сказал президент.
Владимир Путин вместе с кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым приехал на концерт и поздравил всех с памятной датой.
""Крым это не только стратегически важная территория, наша история и гордость. Это прежде всего люди. Они наша гордость", — сказал президент.
Концерт открыли государственный академический хор имени М.Е. Пятницкого, танцевальная группа Ансамбля имени А.В. Александрова, хореографический ансамбль "Радость" из Севастополя, фольклорный ансамбль "Крым" Крымской государственной филармонии с песней "Россия".
Также патриотические композиции исполнили Сергей Жуков, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ирина Дубцова, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие звезды.
Концерт открыли государственный академический хор имени М.Е. Пятницкого, танцевальная группа Ансамбля имени А.В. Александрова, хореографический ансамбль "Радость" из Севастополя, фольклорный ансамбль "Крым" Крымской государственной филармонии с песней "Россия".
Также патриотические композиции исполнили Сергей Жуков, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ирина Дубцова, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие звезды.
Певица Полина Гагарина с песней "Солнце взойдет" на митинг-концерте в Москве.
Певица Полина Гагарина с песней "Солнце взойдет" на митинг-концерте в Москве.
Певец Николай Расторгуев и группа "Любэ" порадовали поклонником хитом "Комбат".
Певец Николай Расторгуев и группа "Любэ" порадовали поклонником хитом "Комбат".
Зрители подпевали любимым артистам.
За безопасностью участников следили более полутора тысяч сотрудников Росгвардии. Музыкальный вечер прошел без происшествий.
Зрители подпевали любимым артистам.
За безопасностью участников следили более полутора тысяч сотрудников Росгвардии. Музыкальный вечер прошел без происшествий.
"Я голосую за жизнь!" — спел Денис Майданов. На сцене его поддержали детский хор "Домисолька", "Хор Первых" и школа-студия А. Духовой "Тодес".
"Я голосую за жизнь!" — спел Денис Майданов. На сцене его поддержали детский хор "Домисолька", "Хор Первых" и школа-студия А. Духовой "Тодес".
Владимир Путин вместе с Григорием Лепсом, кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и волонтерами спели со сцены гимн России.
Владимир Путин вместе с Григорием Лепсом, кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и волонтерами спели со сцены гимн России.
Глава государства выступил на концерте и завершил свою речь словами "Да здравствует Россия!", после чего прозвучал гимн.
Глава государства выступил на концерте и завершил свою речь словами "Да здравствует Россия!", после чего прозвучал гимн.
Григорий Лепс, Николай Расторгуев, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие артисты и доверенные лица президента, а вместе с ними и все зрители хором исполнили гимн России.
Григорий Лепс, Николай Расторгуев, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие артисты и доверенные лица президента, а вместе с ними и все зрители хором исполнили гимн России.
Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.
Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.
Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По его итогам воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По его итогам воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.