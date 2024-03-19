https://ria.ru/20240319/krazha-1934331291.html

В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек

В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек - РИА Новости, 19.03.2024

В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек

МВД РФ раскрыло, как удалось получить доступ к банковским ячейкам в Санкт-Петербурге, из которых похитили более 40 миллионов рублей, соучастников преступления... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:56

2024-03-19T19:56

2024-03-19T19:56

происшествия

санкт-петербург

россия

сша

ирина волк

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. МВД РФ раскрыло, как удалось получить доступ к банковским ячейкам в Санкт-Петербурге, из которых похитили более 40 миллионов рублей, соучастников преступления разыскивают, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое. Были похищены в общей сложности 450 тысяч долларов США и 30 тысяч евро", - написала она в своем Telegram-канале. Волк отметила, что о пропаже денег в полицию сообщил владелец ячейки. Через два дня аналогичное заявление поступило от другой клиентки банка в Санкт-Петербурге. "Предварительно установлено, что к злоумышленнику обратились его знакомые. Они предоставили инструкции по доступу в хранилище и вскрытию ячеек. Для входа в учреждение фигурант использовал данные чужих банковских карт. С использованием пин-кодов он проник в депозитарий и открыл ячейки специальными электронными ключами", - рассказала представитель МВД. Подозреваемого, жителя Молдавии, задержали в аэропорту Сочи, когда он пытался покинуть Россию. Деньги и ювелирные изделия оперативники нашли на съемной квартире в подмосковных Люберцах. Изъяты все украденные средства, а также золотые изделия и другие наличные деньги, происхождение которых в настоящее время выясняется. Возбуждены уголовные дела о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Фигурант заключен под стражу. Теперь перед правоохранителями "стоят важные задачи: выяснить, откуда в люберецкой квартире так много денег и драгоценностей, как долго продолжались кражи, сколько всего их было, а также найти и задержать всех соучастников противоправной деятельности".

https://ria.ru/20240310/moshenniki-1932089071.html

https://ria.ru/20240130/chasy-1924456899.html

санкт-петербург

россия

сша

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происшествия, санкт-петербург, россия, сша, ирина волк