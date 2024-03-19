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В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек - РИА Новости, 19.03.2024
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19:56 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/krazha-1934331291.html
В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек
В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек - РИА Новости, 19.03.2024
В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек
МВД РФ раскрыло, как удалось получить доступ к банковским ячейкам в Санкт-Петербурге, из которых похитили более 40 миллионов рублей, соучастников преступления... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:56
2024-03-19T19:56
происшествия
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. МВД РФ раскрыло, как удалось получить доступ к банковским ячейкам в Санкт-Петербурге, из которых похитили более 40 миллионов рублей, соучастников преступления разыскивают, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое. Были похищены в общей сложности 450 тысяч долларов США и 30 тысяч евро", - написала она в своем Telegram-канале. Волк отметила, что о пропаже денег в полицию сообщил владелец ячейки. Через два дня аналогичное заявление поступило от другой клиентки банка в Санкт-Петербурге. "Предварительно установлено, что к злоумышленнику обратились его знакомые. Они предоставили инструкции по доступу в хранилище и вскрытию ячеек. Для входа в учреждение фигурант использовал данные чужих банковских карт. С использованием пин-кодов он проник в депозитарий и открыл ячейки специальными электронными ключами", - рассказала представитель МВД. Подозреваемого, жителя Молдавии, задержали в аэропорту Сочи, когда он пытался покинуть Россию. Деньги и ювелирные изделия оперативники нашли на съемной квартире в подмосковных Люберцах. Изъяты все украденные средства, а также золотые изделия и другие наличные деньги, происхождение которых в настоящее время выясняется. Возбуждены уголовные дела о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Фигурант заключен под стражу. Теперь перед правоохранителями "стоят важные задачи: выяснить, откуда в люберецкой квартире так много денег и драгоценностей, как долго продолжались кражи, сколько всего их было, а также найти и задержать всех соучастников противоправной деятельности".
https://ria.ru/20240310/moshenniki-1932089071.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, сша, ирина волк
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, США, Ирина Волк
В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек

МВД раскрыло кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек в Петербурге

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. МВД РФ раскрыло, как удалось получить доступ к банковским ячейкам в Санкт-Петербурге, из которых похитили более 40 миллионов рублей, соучастников преступления разыскивают, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
«
"С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое. Были похищены в общей сложности 450 тысяч долларов США и 30 тысяч евро", - написала она в своем Telegram-канале.
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Волк отметила, что о пропаже денег в полицию сообщил владелец ячейки. Через два дня аналогичное заявление поступило от другой клиентки банка в Санкт-Петербурге.
«
"Предварительно установлено, что к злоумышленнику обратились его знакомые. Они предоставили инструкции по доступу в хранилище и вскрытию ячеек. Для входа в учреждение фигурант использовал данные чужих банковских карт. С использованием пин-кодов он проник в депозитарий и открыл ячейки специальными электронными ключами", - рассказала представитель МВД.
Подозреваемого, жителя Молдавии, задержали в аэропорту Сочи, когда он пытался покинуть Россию. Деньги и ювелирные изделия оперативники нашли на съемной квартире в подмосковных Люберцах. Изъяты все украденные средства, а также золотые изделия и другие наличные деньги, происхождение которых в настоящее время выясняется.
Возбуждены уголовные дела о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Фигурант заключен под стражу. Теперь перед правоохранителями "стоят важные задачи: выяснить, откуда в люберецкой квартире так много денег и драгоценностей, как долго продолжались кражи, сколько всего их было, а также найти и задержать всех соучастников противоправной деятельности".
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