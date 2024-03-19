В Петербурге раскрыли кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек
МВД раскрыло кражу более 40 миллионов рублей из банковских ячеек в Петербурге
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. МВД РФ раскрыло, как удалось получить доступ к банковским ячейкам в Санкт-Петербурге, из которых похитили более 40 миллионов рублей, соучастников преступления разыскивают, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
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"С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое. Были похищены в общей сложности 450 тысяч долларов США и 30 тысяч евро", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк отметила, что о пропаже денег в полицию сообщил владелец ячейки. Через два дня аналогичное заявление поступило от другой клиентки банка в Санкт-Петербурге.
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"Предварительно установлено, что к злоумышленнику обратились его знакомые. Они предоставили инструкции по доступу в хранилище и вскрытию ячеек. Для входа в учреждение фигурант использовал данные чужих банковских карт. С использованием пин-кодов он проник в депозитарий и открыл ячейки специальными электронными ключами", - рассказала представитель МВД.
Подозреваемого, жителя Молдавии, задержали в аэропорту Сочи, когда он пытался покинуть Россию. Деньги и ювелирные изделия оперативники нашли на съемной квартире в подмосковных Люберцах. Изъяты все украденные средства, а также золотые изделия и другие наличные деньги, происхождение которых в настоящее время выясняется.
Возбуждены уголовные дела о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Фигурант заключен под стражу. Теперь перед правоохранителями "стоят важные задачи: выяснить, откуда в люберецкой квартире так много денег и драгоценностей, как долго продолжались кражи, сколько всего их было, а также найти и задержать всех соучастников противоправной деятельности".