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В Алма-Ате трем полицейским вынесли приговоры за пытки задержанных

В Алма-Ате трем полицейским вынесли приговоры за пытки задержанных - РИА Новости, 19.03.2024

В Алма-Ате трем полицейским вынесли приговоры за пытки задержанных

Трое сотрудников полиции в Алма-Ате приговорены к трем годам лишения свободы за пытки задержанных в ходе беспорядков в январе позапрошлого года, осужденные... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:26

2024-03-19T16:26

2024-03-19T16:26

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АЛМА-АТА, 19 мар – РИА Новости. Трое сотрудников полиции в Алма-Ате приговорены к трем годам лишения свободы за пытки задержанных в ходе беспорядков в январе позапрошлого года, осужденные также лишены права работать на госслужбе, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. "В суде Алмалинского района Алма-Аты огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период январских событий. Уголовное дело расследовано спецпрокурорами города Алма-Ата", - говорится в сообщении. Отмечается, что пытки были применены к трем гражданам 9 января 2022 года в управлении полиции указанного района. "Приговором суда троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением их специальных званий и права работать на госслужбе, указанные лица взяты под стражу в зале суда", - говорится в документе. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. Для стабилизации ситуации в страну были направлены миротворцы ОДКБ. Их задачами стали охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Вмешательство миротворцев ОДКБ помогло нормализовать ситуацию в Казахстане. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20231218/prigovor-1916502012.html

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