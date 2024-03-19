Рейтинг@Mail.ru
В Алма-Ате трем полицейским вынесли приговоры за пытки задержанных - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/koloniya-1934275021.html
В Алма-Ате трем полицейским вынесли приговоры за пытки задержанных
В Алма-Ате трем полицейским вынесли приговоры за пытки задержанных - РИА Новости, 19.03.2024
В Алма-Ате трем полицейским вынесли приговоры за пытки задержанных
Трое сотрудников полиции в Алма-Ате приговорены к трем годам лишения свободы за пытки задержанных в ходе беспорядков в январе позапрошлого года, осужденные... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:26
2024-03-19T16:26
в мире
алма-ата
одкб
казахстан
жанаозен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931772782_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_31553780bc0782448b2d7d47b5486fe0.jpg
АЛМА-АТА, 19 мар – РИА Новости. Трое сотрудников полиции в Алма-Ате приговорены к трем годам лишения свободы за пытки задержанных в ходе беспорядков в январе позапрошлого года, осужденные также лишены права работать на госслужбе, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. "В суде Алмалинского района Алма-Аты огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период январских событий. Уголовное дело расследовано спецпрокурорами города Алма-Ата", - говорится в сообщении. Отмечается, что пытки были применены к трем гражданам 9 января 2022 года в управлении полиции указанного района. "Приговором суда троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением их специальных званий и права работать на госслужбе, указанные лица взяты под стражу в зале суда", - говорится в документе. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. Для стабилизации ситуации в страну были направлены миротворцы ОДКБ. Их задачами стали охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Вмешательство миротворцев ОДКБ помогло нормализовать ситуацию в Казахстане. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20231218/prigovor-1916502012.html
https://ria.ru/20230316/terakt-1858298192.html
алма-ата
казахстан
жанаозен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931772782_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_3d822bb4bf3f059a09797bd60b99d41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алма-ата, одкб, казахстан, жанаозен
В мире, Алма-Ата, ОДКБ, Казахстан, Жанаозен
В Алма-Ате трем полицейским вынесли приговоры за пытки задержанных

В Алма-Ате трех полицейских приговорили к 3 годам колонии за пытки задержанных

© РИА Новости / Сергей ТитовКолючая проволока
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Титов
Колючая проволока. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 19 мар – РИА Новости. Трое сотрудников полиции в Алма-Ате приговорены к трем годам лишения свободы за пытки задержанных в ходе беспорядков в январе позапрошлого года, осужденные также лишены права работать на госслужбе, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
«
"В суде Алмалинского района Алма-Аты огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период январских событий. Уголовное дело расследовано спецпрокурорами города Алма-Ата", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Москве осудили экс-полицейского за попытку выманить 10 миллионов рублей
18 декабря 2023, 14:23
Отмечается, что пытки были применены к трем гражданам 9 января 2022 года в управлении полиции указанного района. "Приговором суда троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением их специальных званий и права работать на госслужбе, указанные лица взяты под стражу в зале суда", - говорится в документе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. Для стабилизации ситуации в страну были направлены миротворцы ОДКБ. Их задачами стали охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Вмешательство миротворцев ОДКБ помогло нормализовать ситуацию в Казахстане. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
Экс-начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев во втором Западном окружном военном суде - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве
16 марта 2023, 14:17
 
В миреАлма-АтаОДКБКазахстанЖанаозен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала