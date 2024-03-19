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При обстреле Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди - РИА Новости, 19.03.2024
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17:32 19.03.2024 (обновлено: 17:41 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/kenguru-1934298819.html
При обстреле Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди - РИА Новости, 19.03.2024
При обстреле Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди
Ручная кенгуру Гранди погибла в зоопарке в Белгороде при обстреле, сообщает зоопарк. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:32
2024-03-19T17:41
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БЕЛГОРОД, 19 мар – РИА Новости. Ручная кенгуру Гранди погибла в зоопарке в Белгороде при обстреле, сообщает зоопарк. "При обстреле погибла Гранди, наша ручная кенгуру беннетта. От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице", - говорится в сообщении на официальной странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте". Все животные удивительны и прекрасны, но Гранди была особенной, подчеркивают работники зоопарк. Гранди переехала в Белгород из Санкт-Петербурга осенью 2019 года. "И сразу же очаровала нас своим дружелюбием, кротостью и абсолютным бесстрашием. Она с интересом подходила знакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда её кормят из рук. Интересно, но при всём изобилии фруктов ей почему-то особенно нравились виноградные веточки", - отмечают работники. В 2022 Гранди впервые принесла потомство. По словам работников, они очень надеялись, что этой весной кенгуру снова станет мамой, хотя не в курсе, была ли она беременна. "А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку… Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя!" - пишут сотрудники зоопарка. В сообщении отмечается, что, несмотря на страшную опасность, все работники зоопарка ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от них.
https://ria.ru/20240319/deti-1934201851.html
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белгород, санкт-петербург
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Санкт-Петербург
При обстреле Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла кенгуру Гранди, живущая в зоопарке

© Фото : Белгородский зоопарк/ВКонтактеРучная кенгуру Гранди
Ручная кенгуру Гранди - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Белгородский зоопарк/ВКонтакте
Ручная кенгуру Гранди. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мар – РИА Новости. Ручная кенгуру Гранди погибла в зоопарке в Белгороде при обстреле, сообщает зоопарк.
«
"При обстреле погибла Гранди, наша ручная кенгуру беннетта. От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице", - говорится в сообщении на официальной странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".
© Фото : Белгородский зоопаркПри обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
1 из 6
© Фото : Белгородский зоопаркПри обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
2 из 6
© Фото : Белгородский зоопаркПри обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
3 из 6
© Фото : Белгородский зоопаркПри обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
4 из 6
© Фото : Белгородский зоопаркПри обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
5 из 6
© Фото : Белгородский зоопаркПри обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
6 из 6
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
1 из 6
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
2 из 6
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
3 из 6
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
4 из 6
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
5 из 6
При обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
© Фото : Белгородский зоопарк
6 из 6
Все животные удивительны и прекрасны, но Гранди была особенной, подчеркивают работники зоопарк. Гранди переехала в Белгород из Санкт-Петербурга осенью 2019 года. "И сразу же очаровала нас своим дружелюбием, кротостью и абсолютным бесстрашием. Она с интересом подходила знакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда её кормят из рук. Интересно, но при всём изобилии фруктов ей почему-то особенно нравились виноградные веточки", - отмечают работники.
В 2022 Гранди впервые принесла потомство. По словам работников, они очень надеялись, что этой весной кенгуру снова станет мамой, хотя не в курсе, была ли она беременна.
«
"А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку… Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя!" - пишут сотрудники зоопарка.
В сообщении отмечается, что, несмотря на страшную опасность, все работники зоопарка ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от них.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородСанкт-Петербург
 
 
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