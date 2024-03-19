При обстреле Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла кенгуру Гранди, живущая в зоопарке
Ручная кенгуру Гранди. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 мар – РИА Новости. Ручная кенгуру Гранди погибла в зоопарке в Белгороде при обстреле, сообщает зоопарк.
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"При обстреле погибла Гранди, наша ручная кенгуру беннетта. От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице", - говорится в сообщении на официальной странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".
Все животные удивительны и прекрасны, но Гранди была особенной, подчеркивают работники зоопарк. Гранди переехала в Белгород из Санкт-Петербурга осенью 2019 года. "И сразу же очаровала нас своим дружелюбием, кротостью и абсолютным бесстрашием. Она с интересом подходила знакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда её кормят из рук. Интересно, но при всём изобилии фруктов ей почему-то особенно нравились виноградные веточки", - отмечают работники.
В 2022 Гранди впервые принесла потомство. По словам работников, они очень надеялись, что этой весной кенгуру снова станет мамой, хотя не в курсе, была ли она беременна.
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"А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку… Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя!" - пишут сотрудники зоопарка.
В сообщении отмечается, что, несмотря на страшную опасность, все работники зоопарка ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от них.