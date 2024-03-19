https://ria.ru/20240319/gosduma-1934188034.html
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога - РИА Новости, 19.03.2024
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
Группа депутатов от "Справедливой России – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об отмене с 2025 года транспортного налога в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:34
2024-03-19T11:34
2024-03-19T11:38
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об отмене с 2025 года транспортного налога в РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год", - отмечается в пояснительной записке. Более справедливой, по мнению разработчиков, выглядит схема платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов. В таком случае будет работать принцип "пользователь платит, когда едет", и это более справедливая форма платы, считают он. Поэтому законопроектом предлагается признать утратившей силу главу 28 и отдельные статьи Налогового кодекса, регламентирующие положения, касающиеся транспортного налога. Согласно финансово-экономическому обоснованию (ФЭО), принятие такого закона приведет к появлению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в размере около 200 миллиардов рублей ежегодно. В целях их компенсации предлагается изменить норматив зачисления акцизов на бензин класса 5, производимый на территории РФ, предусмотрев, что предлагаемые в настоящее время к зачислению в федеральный бюджет суммы будут зачисляться в региональные бюджеты, что "позволит примерно на 70% покрыть выпадающие доходы в связи с отменой транспортного налога". Одновременно той же группой депутатов внесен законопроект-спутник, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в связи с отменой транспортного налога.
https://ria.ru/20240317/nalog-1933739476.html
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экономика, россия, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
Эсеры внесли в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога с 2025 года
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости.
Группа депутатов от "Справедливой России – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об отмене с 2025 года транспортного налога в РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
«
"Главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год", - отмечается в пояснительной записке.
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Более справедливой, по мнению разработчиков, выглядит схема платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов. В таком случае будет работать принцип "пользователь платит, когда едет", и это более справедливая форма платы, считают он.
Поэтому законопроектом предлагается признать утратившей силу главу 28 и отдельные статьи Налогового кодекса, регламентирующие положения, касающиеся транспортного налога.
Согласно финансово-экономическому обоснованию (ФЭО), принятие такого закона приведет к появлению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в размере около 200 миллиардов рублей ежегодно. В целях их компенсации предлагается изменить норматив зачисления акцизов на бензин класса 5, производимый на территории РФ, предусмотрев, что предлагаемые в настоящее время к зачислению в федеральный бюджет суммы будут зачисляться в региональные бюджеты, что "позволит примерно на 70% покрыть выпадающие доходы в связи с отменой транспортного налога".
Одновременно той же группой депутатов внесен законопроект-спутник, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в связи с отменой транспортного налога.
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