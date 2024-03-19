https://ria.ru/20240319/germaniya-1934170993.html

Депутат бундестага прокомментировал реакцию Берлина на выборы в России

Депутат бундестага прокомментировал реакцию Берлина на выборы в России - РИА Новости, 19.03.2024

Депутат бундестага прокомментировал реакцию Берлина на выборы в России

Победивший на выборах в России Владимир Путин - президент России, и Германии не следует вмешиваться во внутренние дела РФ, заявил РИА Новости член комитета по... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:38

2024-03-19T10:38

2024-03-19T10:38

выборы президента россии — 2024

россия

германия

европа

владимир путин

штеффен котре

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Победивший на выборах в России Владимир Путин - президент России, и Германии не следует вмешиваться во внутренние дела РФ, заявил РИА Новости член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, комментируя результаты российских выборов. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман в свою очередь заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России. "Конечно, Путин - президент Российской Федерации. Нам не следует вмешиваться во внутренние дела других государств. Но, к сожалению, это именно то, от чего страдает западная политика, регулярно терпящая неудачу", - сказал Котре. По его словам, не было представлено никаких доказательств фальсификаций на российских выборах, о которых говорят некоторые западные политики. По мнению депутата, между давлением Запада на Россию и результатами президентских выборов в РФ существует прямая связь. "Связь очевидна и уже неоднократно описана в психологии. Когда давление снаружи нарастает, люди внутри сближаются. Хотя многие люди могут не соглашаться с политикой кандидата, они обращаются к праву возражать против внешнего покровительства. Западная политика санкций и демонизации России также привела к переориентации внешней политики", - сказал Котре, назвав это провалом западной политики. Политик полагает, что здравый смысл должен вернуться в германо-российские отношения. "Германия и Европа ослабляют себя политикой конфронтации, этому необходимо положить конец. Взаимовыгодное мирное сотрудничество с Россией отвечает интересам Германии и Европы. Санкционной политике необходимо положить конец. Мы должны быстро вернуться к разумному обмену в политике, бизнесе и культуре. Разумеется, сюда входит и возобновление поставок российского газа", - заявил Котре, добавив, что общение друг с другом также поможет в разрешении конфликта, и выразил надежду, что "политики поймут это в ближайшие шесть лет". Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, Путин победил, получив 87,28% голосов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала прошедшие президентские выборы как прозрачные и демократичные. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в свою очередь, обвинила западные страны в навязывании мифа о том, что выборы в России несвободные. Как заявил член Центризбиркома РФ Игорь Борисов, США и их западные сателлиты направили на вмешательство во внутреннюю политику РФ в период избирательной кампании более 20 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240319/germaniya-1934145568.html

https://ria.ru/20240318/zakharova-1934087240.html

https://ria.ru/20240318/makron-1934008278.html

россия

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, европа, владимир путин, штеффен котре, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире