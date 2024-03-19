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Депутат бундестага прокомментировал реакцию Берлина на выборы в России - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:38 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/germaniya-1934170993.html
Депутат бундестага прокомментировал реакцию Берлина на выборы в России
Депутат бундестага прокомментировал реакцию Берлина на выборы в России - РИА Новости, 19.03.2024
Депутат бундестага прокомментировал реакцию Берлина на выборы в России
Победивший на выборах в России Владимир Путин - президент России, и Германии не следует вмешиваться во внутренние дела РФ, заявил РИА Новости член комитета по... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:38
2024-03-19T10:38
выборы президента россии — 2024
россия
германия
европа
владимир путин
штеффен котре
валентина матвиенко
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Победивший на выборах в России Владимир Путин - президент России, и Германии не следует вмешиваться во внутренние дела РФ, заявил РИА Новости член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, комментируя результаты российских выборов. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман в свою очередь заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России. "Конечно, Путин - президент Российской Федерации. Нам не следует вмешиваться во внутренние дела других государств. Но, к сожалению, это именно то, от чего страдает западная политика, регулярно терпящая неудачу", - сказал Котре. По его словам, не было представлено никаких доказательств фальсификаций на российских выборах, о которых говорят некоторые западные политики. По мнению депутата, между давлением Запада на Россию и результатами президентских выборов в РФ существует прямая связь. "Связь очевидна и уже неоднократно описана в психологии. Когда давление снаружи нарастает, люди внутри сближаются. Хотя многие люди могут не соглашаться с политикой кандидата, они обращаются к праву возражать против внешнего покровительства. Западная политика санкций и демонизации России также привела к переориентации внешней политики", - сказал Котре, назвав это провалом западной политики. Политик полагает, что здравый смысл должен вернуться в германо-российские отношения. "Германия и Европа ослабляют себя политикой конфронтации, этому необходимо положить конец. Взаимовыгодное мирное сотрудничество с Россией отвечает интересам Германии и Европы. Санкционной политике необходимо положить конец. Мы должны быстро вернуться к разумному обмену в политике, бизнесе и культуре. Разумеется, сюда входит и возобновление поставок российского газа", - заявил Котре, добавив, что общение друг с другом также поможет в разрешении конфликта, и выразил надежду, что "политики поймут это в ближайшие шесть лет". Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, Путин победил, получив 87,28% голосов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала прошедшие президентские выборы как прозрачные и демократичные. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в свою очередь, обвинила западные страны в навязывании мифа о том, что выборы в России несвободные. Как заявил член Центризбиркома РФ Игорь Борисов, США и их западные сателлиты направили на вмешательство во внутреннюю политику РФ в период избирательной кампании более 20 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240319/germaniya-1934145568.html
https://ria.ru/20240318/zakharova-1934087240.html
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россия, германия, европа, владимир путин, штеффен котре, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Германия, Европа, Владимир Путин, Штеффен Котре, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Депутат бундестага прокомментировал реакцию Берлина на выборы в России

Депутат бундестага: Германии не надо вмешиваться во внутренние дела России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Победивший на выборах в России Владимир Путин - президент России, и Германии не следует вмешиваться во внутренние дела РФ, заявил РИА Новости член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, комментируя результаты российских выборов.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман в свою очередь заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России.
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"Конечно, Путин - президент Российской Федерации. Нам не следует вмешиваться во внутренние дела других государств. Но, к сожалению, это именно то, от чего страдает западная политика, регулярно терпящая неудачу", - сказал Котре. По его словам, не было представлено никаких доказательств фальсификаций на российских выборах, о которых говорят некоторые западные политики.
По мнению депутата, между давлением Запада на Россию и результатами президентских выборов в РФ существует прямая связь.
"Связь очевидна и уже неоднократно описана в психологии. Когда давление снаружи нарастает, люди внутри сближаются. Хотя многие люди могут не соглашаться с политикой кандидата, они обращаются к праву возражать против внешнего покровительства. Западная политика санкций и демонизации России также привела к переориентации внешней политики", - сказал Котре, назвав это провалом западной политики.
Политик полагает, что здравый смысл должен вернуться в германо-российские отношения.
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"Германия и Европа ослабляют себя политикой конфронтации, этому необходимо положить конец. Взаимовыгодное мирное сотрудничество с Россией отвечает интересам Германии и Европы. Санкционной политике необходимо положить конец. Мы должны быстро вернуться к разумному обмену в политике, бизнесе и культуре. Разумеется, сюда входит и возобновление поставок российского газа", - заявил Котре, добавив, что общение друг с другом также поможет в разрешении конфликта, и выразил надежду, что "политики поймут это в ближайшие шесть лет".
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, Путин победил, получив 87,28% голосов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала прошедшие президентские выборы как прозрачные и демократичные. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в свою очередь, обвинила западные страны в навязывании мифа о том, что выборы в России несвободные. Как заявил член Центризбиркома РФ Игорь Борисов, США и их западные сателлиты направили на вмешательство во внутреннюю политику РФ в период избирательной кампании более 20 миллиардов долларов.
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