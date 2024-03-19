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При ударе ВСУ по Донецку пострадала мирная жительница - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/donetsk-1934339934.html
При ударе ВСУ по Донецку пострадала мирная жительница
При ударе ВСУ по Донецку пострадала мирная жительница - РИА Новости, 19.03.2024
При ударе ВСУ по Донецку пострадала мирная жительница
Украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, ранена женщина, повреждены несколько жилых домов,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:59
2024-03-19T20:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, ранена женщина, повреждены несколько жилых домов, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по улице Кировоградской. Судя по характерным осколкам, ВСУ применили реактивную систему залпового огня "Град". "Думала, что лампочка лопнула, а потом как зашелестели все стекла, а они у меня уже были выбиты. Мне уже 82 года, а такое уже третий раз", - рассказала местная жительница Любовь Алексеевна. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики. Погиб один подросток, еще два мирных жителя получили ранения. Повреждения получило одно жилое домостроение.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934143982.html
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
При ударе ВСУ по Донецку пострадала мирная жительница

При ударе ВСУ по Петровскому району Донецка пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, ранена женщина, повреждены несколько жилых домов, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по улице Кировоградской. Судя по характерным осколкам, ВСУ применили реактивную систему залпового огня "Град".
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"Думала, что лампочка лопнула, а потом как зашелестели все стекла, а они у меня уже были выбиты. Мне уже 82 года, а такое уже третий раз", - рассказала местная жительница Любовь Алексеевна.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики. Погиб один подросток, еще два мирных жителя получили ранения. Повреждения получило одно жилое домостроение.
Сотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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06:28
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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