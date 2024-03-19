https://ria.ru/20240319/donetsk-1934339934.html

При ударе ВСУ по Донецку пострадала мирная жительница

При ударе ВСУ по Донецку пострадала мирная жительница - РИА Новости, 19.03.2024

При ударе ВСУ по Донецку пострадала мирная жительница

Украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, ранена женщина, повреждены несколько жилых домов,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:59

2024-03-19T20:59

2024-03-19T20:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, ранена женщина, повреждены несколько жилых домов, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по улице Кировоградской. Судя по характерным осколкам, ВСУ применили реактивную систему залпового огня "Град". "Думала, что лампочка лопнула, а потом как зашелестели все стекла, а они у меня уже были выбиты. Мне уже 82 года, а такое уже третий раз", - рассказала местная жительница Любовь Алексеевна. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики. Погиб один подросток, еще два мирных жителя получили ранения. Повреждения получило одно жилое домостроение.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240319/obstrel-1934143982.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины