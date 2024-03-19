https://ria.ru/20240319/belgorod-1934284660.html
Воронежская область примет женщин и детей из Белгородской области
Воронежская область примет женщин и детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Воронежская область примет женщин и детей из Белгородской области
Воронежская область примет во вторник организованные группы женщин и детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщил во вторник журналистам представитель... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:01
2024-03-19T17:01
2024-03-19T17:01
воронежская область
белгородская область
александр гусев (губернатор)
общество
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Воронежская область примет во вторник организованные группы женщин и детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщил во вторник журналистам представитель воронежского облправительства. Ранее воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что регион примет многодетные семьи Белгородской области, которая ежедневно подвергается украинским обстрелам. "Сегодня в Воронежской области ждут первые организованные группы женщин и детей из Белгородчины. Всего должен приехать 41 человек. Их разместят в современном центре социализации "Хохольский". Также готовятся места для приема многодетных семей в других пансионатах региона", - сообщил представитель облправительства.
https://ria.ru/20240319/deti-1934262420.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, белгородская область, александр гусев (губернатор), общество
Воронежская область, Белгородская область, Александр Гусев (губернатор), Общество
Воронежская область примет женщин и детей из Белгородской области
Воронежская область примет первые группы женщин и детей из Белгородской области