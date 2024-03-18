https://ria.ru/20240318/zona-1933987283.html
Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР
Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР - РИА Новости, 18.03.2024
Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР
Санитарная зона у границ ДНР может проходить по территории Днепропетровской области, ее расположение также будет зависеть от того вооружения, которое будет у... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:23
2024-03-18T13:23
2024-03-18T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Санитарная зона у границ ДНР может проходить по территории Днепропетровской области, ее расположение также будет зависеть от того вооружения, которое будет у противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства. "Согласно конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, санитарная зона должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области. Но опять же, с учетом того вооружения, которое будет на тот момент у противника, с учетом дальности… А это как раз влияет на ту санитарную зону, о которой говорит Владимир Путин", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР
Пушилин: санитарная зона для ДНР может проходить по Днепропетровской области