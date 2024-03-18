https://ria.ru/20240318/zona-1933987283.html

Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР

Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР - РИА Новости, 18.03.2024

Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР

Санитарная зона у границ ДНР может проходить по территории Днепропетровской области, ее расположение также будет зависеть от того вооружения, которое будет у... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:23

2024-03-18T13:23

2024-03-18T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Санитарная зона у границ ДНР может проходить по территории Днепропетровской области, ее расположение также будет зависеть от того вооружения, которое будет у противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства. "Согласно конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, санитарная зона должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области. Но опять же, с учетом того вооружения, которое будет на тот момент у противника, с учетом дальности… А это как раз влияет на ту санитарную зону, о которой говорит Владимир Путин", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

украина

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, владимир путин