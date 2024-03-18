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Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 18.03.2024 (обновлено: 13:46 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/zona-1933987283.html
Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР
Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР - РИА Новости, 18.03.2024
Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР
Санитарная зона у границ ДНР может проходить по территории Днепропетровской области, ее расположение также будет зависеть от того вооружения, которое будет у... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:23
2024-03-18T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Санитарная зона у границ ДНР может проходить по территории Днепропетровской области, ее расположение также будет зависеть от того вооружения, которое будет у противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства. "Согласно конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, санитарная зона должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области. Но опять же, с учетом того вооружения, которое будет на тот момент у противника, с учетом дальности… А это как раз влияет на ту санитарную зону, о которой говорит Владимир Путин", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
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безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Пушилин предложил границы санитарной зоны для ДНР

Пушилин: санитарная зона для ДНР может проходить по Днепропетровской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Санитарная зона у границ ДНР может проходить по территории Днепропетровской области, ее расположение также будет зависеть от того вооружения, которое будет у противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
"Согласно конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, санитарная зона должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области. Но опять же, с учетом того вооружения, которое будет на тот момент у противника, с учетом дальности… А это как раз влияет на ту санитарную зону, о которой говорит Владимир Путин", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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