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Кремль прокомментировал рекордную явку на президентских выборах

Кремль прокомментировал рекордную явку на президентских выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Кремль прокомментировал рекордную явку на президентских выборах

Рекордная явка на выборы президента РФ красноречиво свидетельствует об уровне поддержки главы государства Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:45

2024-03-18T13:45

2024-03-18T14:14

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рекордная явка на выборы президента РФ красноречиво свидетельствует об уровне поддержки главы государства Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Рекордная явка - она действительно красноречиво свидетельствует об уровне поддержки президента", - сказал он журналистам. На просьбу дать оценку работы ЦИК РФ в ходе этих выборов, Песков предложил дождаться официального объявления результатов выборов. "Потом уже будем поздравлять с успехом наших коллег... Центризбирком продолжает достаточно напряженную работу до момента специального объявления выборов", - отметил он. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала прошедшие президентские выборы как прозрачные и демократичные, а также поздравила Путина с победой. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в свою очередь, обвинила западные страны в навязывании мифа о том, что выборы в России несвободные.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин