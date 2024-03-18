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ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6%

ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6% - РИА Новости, 18.03.2024

ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6%

Итоговая явка на выборах президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:54

2024-03-18T11:54

2024-03-18T12:10

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республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей, сообщает Центризбирком республики. "В голосовании приняли участие 2 480 516 человек или 84,61% от общего количества избирателей республики", - говорится в сообщении. По данным избиркома, после обработки 100% протоколов в Татарстане Владимир Путин набрал 88,74% голосов, на втором месте получивший 4,83% голосов Николай Харитонов, третье место у Леонида Слуцкого (3,93% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,53%). Явка на выборах президента РФ в Татарстане в 2018 году составила 77,4%. По информации Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивали 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, работали 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работали более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), владимир путин, совет федерации рф, россия, политика, выборы президента рф