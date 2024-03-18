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ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6%
ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6% - РИА Новости, 18.03.2024
ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6%
Итоговая явка на выборах президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:54
2024-03-18T11:54
2024-03-18T12:10
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КАЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей, сообщает Центризбирком республики. "В голосовании приняли участие 2 480 516 человек или 84,61% от общего количества избирателей республики", - говорится в сообщении. По данным избиркома, после обработки 100% протоколов в Татарстане Владимир Путин набрал 88,74% голосов, на втором месте получивший 4,83% голосов Николай Харитонов, третье место у Леонида Слуцкого (3,93% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,53%). Явка на выборах президента РФ в Татарстане в 2018 году составила 77,4%. По информации Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивали 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, работали 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работали более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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республика татарстан (татарстан), владимир путин, совет федерации рф, россия, политика, выборы президента рф
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Россия, Политика, Выборы президента РФ
КАЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей, сообщает Центризбирком республики.
"В голосовании приняли участие 2 480 516 человек или 84,61% от общего количества избирателей республики", - говорится в сообщении.
По данным избиркома, после обработки 100% протоколов в Татарстане Владимир Путин набрал 88,74% голосов, на втором месте получивший 4,83% голосов Николай Харитонов
, третье место у Леонида Слуцкого
(3,93% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков
(1,53%).
Явка на выборах президента РФ в Татарстане в 2018 году составила 77,4%.
По информации Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивали 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, работали 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работали более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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