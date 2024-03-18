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ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6% - РИА Новости, 18.03.2024
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11:54 18.03.2024 (обновлено: 12:10 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/yavka-1933954959.html
ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6%
ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6% - РИА Новости, 18.03.2024
ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6%
Итоговая явка на выборах президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:54
2024-03-18T12:10
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
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политика
выборы президента рф
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КАЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей, сообщает Центризбирком республики. "В голосовании приняли участие 2 480 516 человек или 84,61% от общего количества избирателей республики", - говорится в сообщении. По данным избиркома, после обработки 100% протоколов в Татарстане Владимир Путин набрал 88,74% голосов, на втором месте получивший 4,83% голосов Николай Харитонов, третье место у Леонида Слуцкого (3,93% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,53%). Явка на выборах президента РФ в Татарстане в 2018 году составила 77,4%. По информации Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивали 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, работали 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работали более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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республика татарстан (татарстан), владимир путин, совет федерации рф, россия, политика, выборы президента рф
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Россия, Политика, Выборы президента РФ

ЦИК Татарстана: итоговая явка в регионе на выборах президента — 84,6%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИзбирательный участок №165 в Казани на выборах президента России
Избирательный участок №165 в Казани на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избирательный участок №165 в Казани на выборах президента России
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КАЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей, сообщает Центризбирком республики.
"В голосовании приняли участие 2 480 516 человек или 84,61% от общего количества избирателей республики", - говорится в сообщении.
По данным избиркома, после обработки 100% протоколов в Татарстане Владимир Путин набрал 88,74% голосов, на втором месте получивший 4,83% голосов Николай Харитонов, третье место у Леонида Слуцкого (3,93% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,53%).
Явка на выборах президента РФ в Татарстане в 2018 году составила 77,4%.
По информации Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивали 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, работали 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работали более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир ПутинСовет Федерации РФРоссияПолитикаВыборы президента РФ
 
 
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