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Памфилова отметила рекордную явку на выборах президента России
Памфилова отметила рекордную явку на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Памфилова отметила рекордную явку на выборах президента России
Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:12
2024-03-18T11:12
2024-03-18T11:24
выборы президента россии — 2024
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элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."По состоянию на 10 утра в этих выбора приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые рекордная, беспрецедентная, её не было никогда, это 77,44%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.Она добавила, что для России это высокая явка."Мы проанализировали, в общем-то в истории новой России этого (подобной явки - ред.) не было. Первый раз", - уточнила глава ЦИК РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цик рф, россия, политика, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Россия, Политика, Элла Памфилова
Памфилова отметила рекордную явку на выборах президента России
Памфилова: в истории новой России явки в 77,44 процента еще не было
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По состоянию на 10 утра в этих выбора приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые рекордная, беспрецедентная, её не было никогда, это 77,44%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Она добавила, что для России это высокая явка.
"Мы проанализировали, в общем-то в истории новой России этого (подобной явки - ред.) не было. Первый раз", - уточнила глава ЦИК РФ.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.