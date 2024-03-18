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Памфилова отметила рекордную явку на выборах президента России

Памфилова отметила рекордную явку на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова отметила рекордную явку на выборах президента России

Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:12

2024-03-18T11:12

2024-03-18T11:24

выборы президента россии — 2024

цик рф

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политика

элла памфилова

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."По состоянию на 10 утра в этих выбора приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые рекордная, беспрецедентная, её не было никогда, это 77,44%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.Она добавила, что для России это высокая явка."Мы проанализировали, в общем-то в истории новой России этого (подобной явки - ред.) не было. Первый раз", - уточнила глава ЦИК РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, россия, политика, элла памфилова