https://ria.ru/20240318/yavka-1933897134.html

Глава Бурятии оценил явку в республике как очень высокую

Глава Бурятии оценил явку в республике как очень высокую - РИА Новости, 18.03.2024

Глава Бурятии оценил явку в республике как очень высокую

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал итоговую явку в республике в 73,7% очень высокой. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:55

2024-03-18T07:55

2024-03-18T07:55

выборы президента россии — 2024

политика

алексей цыденов

владимир путин

николай харитонов

совет федерации рф

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УЛАН-УДЭ, 18 мар – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал итоговую явку в республике в 73,7% очень высокой. По данным избиркома республики, явка на трехдневных президентских выборах в регионе составила 73,72%. После подсчета 100% бюллетеней максимальное количество голосов – 87,96% получил Владимир Путин. На втором месте Николай Харитонов - 4,23%, у Владислава Даванкова - 3,71%, у Леонида Слуцкого - 2,38%. "У нас очень высокая явка 73,7%. Явка показывает, что у нас люди все практически пришли, все неравнодушные, за небольшим исключением. Результат у президента – 87,96%, практически 88% - за нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Цыденов в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что проделано очень ответственное дело. "Мы определили будущее нашей страны, будущее нашего единого сильного государства, с которым мы справимся с любыми напастями. Мы оказали поддержку нашим ребятам. Конечно, сейчас наши ребята видят там на передовой, что мы здесь в тылу сплотились, и все ради них", - подчеркнул он и поблагодарил всех, что участвовал в выборах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/priamure-1933896747.html

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политика, алексей цыденов, владимир путин, николай харитонов, совет федерации рф