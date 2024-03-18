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Глава Бурятии оценил явку в республике как очень высокую - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
07:55 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/yavka-1933897134.html
Глава Бурятии оценил явку в республике как очень высокую
Глава Бурятии оценил явку в республике как очень высокую - РИА Новости, 18.03.2024
Глава Бурятии оценил явку в республике как очень высокую
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал итоговую явку в республике в 73,7% очень высокой. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:55
2024-03-18T07:55
выборы президента россии — 2024
политика
алексей цыденов
владимир путин
николай харитонов
совет федерации рф
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УЛАН-УДЭ, 18 мар – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал итоговую явку в республике в 73,7% очень высокой. По данным избиркома республики, явка на трехдневных президентских выборах в регионе составила 73,72%. После подсчета 100% бюллетеней максимальное количество голосов – 87,96% получил Владимир Путин. На втором месте Николай Харитонов - 4,23%, у Владислава Даванкова - 3,71%, у Леонида Слуцкого - 2,38%. "У нас очень высокая явка 73,7%. Явка показывает, что у нас люди все практически пришли, все неравнодушные, за небольшим исключением. Результат у президента – 87,96%, практически 88% - за нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Цыденов в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что проделано очень ответственное дело. "Мы определили будущее нашей страны, будущее нашего единого сильного государства, с которым мы справимся с любыми напастями. Мы оказали поддержку нашим ребятам. Конечно, сейчас наши ребята видят там на передовой, что мы здесь в тылу сплотились, и все ради них", - подчеркнул он и поблагодарил всех, что участвовал в выборах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, алексей цыденов, владимир путин, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Глава Бурятии оценил явку в республике как очень высокую

Глава Бурятии Цыденов назвал итоговую явку в республике в 73,7% очень высокой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 18 мар – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал итоговую явку в республике в 73,7% очень высокой.
По данным избиркома республики, явка на трехдневных президентских выборах в регионе составила 73,72%. После подсчета 100% бюллетеней максимальное количество голосов – 87,96% получил Владимир Путин. На втором месте Николай Харитонов - 4,23%, у Владислава Даванкова - 3,71%, у Леонида Слуцкого - 2,38%.
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Итоговая явка на выборах в Приамурье составила 73,7 процента
07:48
"У нас очень высокая явка 73,7%. Явка показывает, что у нас люди все практически пришли, все неравнодушные, за небольшим исключением. Результат у президента – 87,96%, практически 88% - за нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Цыденов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он отметил, что проделано очень ответственное дело. "Мы определили будущее нашей страны, будущее нашего единого сильного государства, с которым мы справимся с любыми напастями. Мы оказали поддержку нашим ребятам. Конечно, сейчас наши ребята видят там на передовой, что мы здесь в тылу сплотились, и все ради них", - подчеркнул он и поблагодарил всех, что участвовал в выборах.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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