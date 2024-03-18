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Глава Якутии назвал итоги выборов историческим показателем - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
03:50 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/yakutiya-1933882155.html
Глава Якутии назвал итоги выборов историческим показателем
Глава Якутии назвал итоги выборов историческим показателем - РИА Новости, 18.03.2024
Глава Якутии назвал итоги выборов историческим показателем
Глава Якутии Айсен Николаев назвал итоги выборов президента РФ историческим показателем для региона, жители республики отдали за кандидата и действующего главу... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:50
2024-03-18T03:50
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
telegram
совет федерации рф
айсен николаев
владислав даванков
политика
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ЯКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал итоги выборов президента РФ историческим показателем для региона, жители республики отдали за кандидата и действующего главу государства Владимира Путина почти 88% голосов. Путин после обработки 100% бюллетеней в Якутии набирает 87,79% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. На втором месте - получивший 4,73% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова (4,32% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (1,76%). Всего в республике приняли участие в выборах 452366 избирателей, явка составила 71,57%. Глава Якутии назвал итоги выборов президента в регионе "историческим показателем". "Якутия всегда была и будет надежной опорой России. То развитие, которое мы наблюдаем в последние годы в нашей республике, достигнуто именно благодаря поддержке Владимира Владимировича. От имени всех якутян выражаю ему большую благодарность за то, что Якутия уверенно смотрит в будущее!" - отметил Николаев на канале в Telegram. По данным ЦИК Якутии, в 2018 году за Владимира Путина в Якутии проголосовали 64,38% избирателей, явка была зарегистрирована на уровне 70,99%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, владимир путин, telegram, совет федерации рф, айсен николаев, владислав даванков, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Telegram, Совет Федерации РФ, Айсен Николаев, Владислав Даванков, Политика
Глава Якутии назвал итоги выборов историческим показателем

Глава Якутии Николаев назвал итоги выборов историческим показателем для региона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал итоги выборов президента РФ историческим показателем для региона, жители республики отдали за кандидата и действующего главу государства Владимира Путина почти 88% голосов.
Путин после обработки 100% бюллетеней в Якутии набирает 87,79% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. На втором месте - получивший 4,73% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова (4,32% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (1,76%).
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Всего в республике приняли участие в выборах 452366 избирателей, явка составила 71,57%.
Глава Якутии назвал итоги выборов президента в регионе "историческим показателем".
"Якутия всегда была и будет надежной опорой России. То развитие, которое мы наблюдаем в последние годы в нашей республике, достигнуто именно благодаря поддержке Владимира Владимировича. От имени всех якутян выражаю ему большую благодарность за то, что Якутия уверенно смотрит в будущее!" - отметил Николаев на канале в Telegram.
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По данным ЦИК Якутии, в 2018 году за Владимира Путина в Якутии проголосовали 64,38% избирателей, явка была зарегистрирована на уровне 70,99%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинTelegramСовет Федерации РФАйсен НиколаевВладислав ДаванковПолитика
 
 
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