https://ria.ru/20240318/yakutiya-1933882155.html

Глава Якутии назвал итоги выборов историческим показателем

Глава Якутии назвал итоги выборов историческим показателем - РИА Новости, 18.03.2024

Глава Якутии назвал итоги выборов историческим показателем

Глава Якутии Айсен Николаев назвал итоги выборов президента РФ историческим показателем для региона, жители республики отдали за кандидата и действующего главу... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:50

2024-03-18T03:50

2024-03-18T03:50

выборы президента россии — 2024

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ЯКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал итоги выборов президента РФ историческим показателем для региона, жители республики отдали за кандидата и действующего главу государства Владимира Путина почти 88% голосов. Путин после обработки 100% бюллетеней в Якутии набирает 87,79% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. На втором месте - получивший 4,73% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова (4,32% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (1,76%). Всего в республике приняли участие в выборах 452366 избирателей, явка составила 71,57%. Глава Якутии назвал итоги выборов президента в регионе "историческим показателем". "Якутия всегда была и будет надежной опорой России. То развитие, которое мы наблюдаем в последние годы в нашей республике, достигнуто именно благодаря поддержке Владимира Владимировича. От имени всех якутян выражаю ему большую благодарность за то, что Якутия уверенно смотрит в будущее!" - отметил Николаев на канале в Telegram. По данным ЦИК Якутии, в 2018 году за Владимира Путина в Якутии проголосовали 64,38% избирателей, явка была зарегистрирована на уровне 70,99%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия, владимир путин, telegram, совет федерации рф, айсен николаев, владислав даванков, политика