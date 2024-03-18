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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:53 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vzryvy-1933857970.html
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 18.03.2024
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области
Мощные взрывы прозвучали в городе Светловодск Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:53
2024-03-18T00:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в городе Светловодск Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Наши корреспонденты сообщают о минимум пяти мощных взрывах в Светловодске", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области с 23.26 мск 17 марта объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области и городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области

"Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в Светловодске Кировоградской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в городе Светловодск Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Наши корреспонденты сообщают о минимум пяти мощных взрывах в Светловодске", - говорится в Telegram-канале издания.
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14 марта, 16:18
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области с 23.26 мск 17 марта объявлена воздушная тревога.
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области и городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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