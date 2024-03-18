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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 18.03.2024
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области
Мощные взрывы прозвучали в городе Светловодск Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:53
2024-03-18T00:53
2024-03-18T00:53
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в городе Светловодск Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Наши корреспонденты сообщают о минимум пяти мощных взрывах в Светловодске", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области с 23.26 мск 17 марта объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области и городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области
"Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в Светловодске Кировоградской области