https://ria.ru/20240318/vzryvy-1933857970.html

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 18.03.2024

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кировоградской области

Мощные взрывы прозвучали в городе Светловодск Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:53

2024-03-18T00:53

2024-03-18T00:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в городе Светловодск Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Наши корреспонденты сообщают о минимум пяти мощных взрывах в Светловодске", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области с 23.26 мск 17 марта объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области и городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, кировоградская область