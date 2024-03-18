https://ria.ru/20240318/vybory-1934031015.html

Иностранный наблюдатель заявил об открытости выборов в России

Иностранный наблюдатель заявил об открытости выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024

Иностранный наблюдатель заявил об открытости выборов в России

Выборы президента в России соответствуют общепринятым нормам и стандартам, избирательные комиссии демонстрируют высокую степень открытости, заявил экс-лидер... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:18

2024-03-18T15:18

2024-03-18T15:18

выборы президента россии — 2024

россия

педро моуриньо

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента в России соответствуют общепринятым нормам и стандартам, избирательные комиссии демонстрируют высокую степень открытости, заявил экс-лидер народной партии "Partido Popular", директор правовой компании "Iberatlantic Global Corporation" Педро Моуриньо. Он подчеркнул, что иностранная наблюдательная миссия, которую он представляет, делала свои выводы о выборах в России, исходя исключительно из того, что видели её члены своими глазами. "Наблюдатели и эксперты пришли к выводу, что организация и проведение выборов соответствуют общепризнанным принципам и международным избирательным стандартам. Они отметили качественную подготовку избирательных комиссий, в том числе знание процесса голосования, а также высокую степень открытости", - сказал Педро Моуриньо на пресс-конференции, посвященной результатам работы международных наблюдателей на выборах президента России 2024 года. Наблюдатель подчеркнул, что миссия получала всю необходимую информацию, не получала отказов ни на одном из избирательных участков. Его коллега, бывший член Палаты представителей США, кандидат на выборах вице-президента США в 2020 году Синтия Энн Маккинни, отметила, что миссия иностранных наблюдателей заключила, что выборы президента РФ соблюдают все необходимые принципы. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, педро моуриньо, владимир путин, политика