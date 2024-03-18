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В выборах президента приняли участие 66,73 процента москвичей

В выборах президента приняли участие 66,73 процента москвичей - РИА Новости, 18.03.2024

В выборах президента приняли участие 66,73 процента москвичей

В выборах президента России приняли участие 66,73% жителей Москвы, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:25

2024-03-18T14:25

2024-03-18T14:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

ольга кириллова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

мосгоризбирком

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В выборах президента России приняли участие 66,73% жителей Москвы, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "В выборах приняли участие 66,73% москвичей. Было задействовано 2204 участковые комиссии, все отчитались", - сказала Кириллова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов в Москве Владимир Путин набрал 85,13% голосов на выборах президента РФ, Владислав Даванков - 6,65%, Леонид Слуцкий - 2,83%, Николай Харитонов - 3,84%.

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Варвара Скокшина

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