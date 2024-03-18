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В Госдуме призвали усилить ответственность за попытки помешать выборам - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:39 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933994075.html
В Госдуме призвали усилить ответственность за попытки помешать выборам
В Госдуме призвали усилить ответственность за попытки помешать выборам - РИА Новости, 18.03.2024
В Госдуме призвали усилить ответственность за попытки помешать выборам
Необходимы изменения законодательства для ужесточения ответственности за попытки помешать голосованию, для этого будет проведена системная работа всех... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:39
2024-03-18T13:39
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Необходимы изменения законодательства для ужесточения ответственности за попытки помешать голосованию, для этого будет проведена системная работа всех причастных ведомств, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах. "На будущее, конечно, необходимы изменения законодательства. Для этого будет проведена системная работа всех причастных ведомств - Центризбирком, Генеральная прокуратура, министерство юстиции, МВД, Роскомнадзор. Исходя из этого будет выработаны ужесточения, потому что поджигать кабинки, заливать урны с бюллетенями зеленкой, бросать в вывески коктейли Молотова, получая задания на эти действия с Украины - это, вообще, надо приравнять к терроризму, ведь такие деяния, как поджоги в людном месте, запросто могут привести к жертвам", - сказал Говырин. По словам депутата, тем, кто просто умышленно испортил бюллетень, нужно поднять существующие штрафы, а если преступление связано с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия, либо с угрозой его применения, которые совершены лицом или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, нужно наказывать гораздо жестче. "Выходки, которые пытались устраивать в ходе голосования враги нашей страны, не сказались и не повлияли на ход состоявшихся выборов. Люди шли голосовать семьями, на участках было много молодёжи, ветеранов. Запугать наш народ не удастся никому, такого не было и, уверен, никогда не будет", - подчеркнул Говырин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240317/porcha-1933705467.html
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политика, украина, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, госдума рф, совет федерации рф, единая россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единая Россия
В Госдуме призвали усилить ответственность за попытки помешать выборам

Депутат Говырин призвал усилить ответственность за попытки помешать выборам

© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/TelegramПенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151
Пенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/Telegram
Пенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Необходимы изменения законодательства для ужесточения ответственности за попытки помешать голосованию, для этого будет проведена системная работа всех причастных ведомств, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах
17 марта, 15:16
"На будущее, конечно, необходимы изменения законодательства. Для этого будет проведена системная работа всех причастных ведомств - Центризбирком, Генеральная прокуратура, министерство юстиции, МВД, Роскомнадзор. Исходя из этого будет выработаны ужесточения, потому что поджигать кабинки, заливать урны с бюллетенями зеленкой, бросать в вывески коктейли Молотова, получая задания на эти действия с Украины - это, вообще, надо приравнять к терроризму, ведь такие деяния, как поджоги в людном месте, запросто могут привести к жертвам", - сказал Говырин.
По словам депутата, тем, кто просто умышленно испортил бюллетень, нужно поднять существующие штрафы, а если преступление связано с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия, либо с угрозой его применения, которые совершены лицом или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, нужно наказывать гораздо жестче.
"Выходки, которые пытались устраивать в ходе голосования враги нашей страны, не сказались и не повлияли на ход состоявшихся выборов. Люди шли голосовать семьями, на участках было много молодёжи, ветеранов. Запугать наш народ не удастся никому, такого не было и, уверен, никогда не будет", - подчеркнул Говырин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковГосдума РФСовет Федерации РФЕдиная Россия
 
 
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