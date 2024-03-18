https://ria.ru/20240318/vybory-1933994075.html

В Госдуме призвали усилить ответственность за попытки помешать выборам

В Госдуме призвали усилить ответственность за попытки помешать выборам - РИА Новости, 18.03.2024

В Госдуме призвали усилить ответственность за попытки помешать выборам

Необходимы изменения законодательства для ужесточения ответственности за попытки помешать голосованию, для этого будет проведена системная работа всех... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:39

2024-03-18T13:39

2024-03-18T13:39

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Необходимы изменения законодательства для ужесточения ответственности за попытки помешать голосованию, для этого будет проведена системная работа всех причастных ведомств, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах. "На будущее, конечно, необходимы изменения законодательства. Для этого будет проведена системная работа всех причастных ведомств - Центризбирком, Генеральная прокуратура, министерство юстиции, МВД, Роскомнадзор. Исходя из этого будет выработаны ужесточения, потому что поджигать кабинки, заливать урны с бюллетенями зеленкой, бросать в вывески коктейли Молотова, получая задания на эти действия с Украины - это, вообще, надо приравнять к терроризму, ведь такие деяния, как поджоги в людном месте, запросто могут привести к жертвам", - сказал Говырин. По словам депутата, тем, кто просто умышленно испортил бюллетень, нужно поднять существующие штрафы, а если преступление связано с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия, либо с угрозой его применения, которые совершены лицом или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, нужно наказывать гораздо жестче. "Выходки, которые пытались устраивать в ходе голосования враги нашей страны, не сказались и не повлияли на ход состоявшихся выборов. Люди шли голосовать семьями, на участках было много молодёжи, ветеранов. Запугать наш народ не удастся никому, такого не было и, уверен, никогда не будет", - подчеркнул Говырин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240317/porcha-1933705467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, украина, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, госдума рф, совет федерации рф, единая россия