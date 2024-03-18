https://ria.ru/20240318/vybory-1933989451.html

Китайский эксперт оценил влияние избрание Путина на стабильность России

Китайский эксперт оценил влияние избрание Путина на стабильность России - РИА Новости, 18.03.2024

Китайский эксперт оценил влияние избрание Путина на стабильность России

Избрание Владимира Путина на должность президента РФ имеет большое значение для стабильности России, а также для ее объединения, чтобы справиться с украинским... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:29

2024-03-18T13:29

2024-03-18T14:16

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

китай

восточная европа

си цзиньпин

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Избрание Владимира Путина на должность президента РФ имеет большое значение для стабильности России, а также для ее объединения, чтобы справиться с украинским кризисом, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов Путин набрал 87,3% голосов. "Избрание президента Путина при большой поддержке имеет огромное значение для будущего социально-политического развития и стабильности России, это также очень важно для объединения России, чтобы справиться с российско-украинским конфликтом и санкционными вызовами", - сказал Сюй Полин. Он также отметил, что переизбрание Путина будет иметь важные и позитивные последствия для стабильности и еще более высокоуровневого развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства в новую эпоху. Ранее в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется еще больших успехов в развитии под руководством Путина. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию отношений с РФ и выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие с РФ для содействия устойчивому развитию стратегического партнерства двух стран.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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китай

восточная европа

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россия, владимир путин, китай, восточная европа, си цзиньпин