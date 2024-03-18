В Кремле не согласились с оценкой США выборов президента России
Песков: к мнению США по выборам президента России не стоит прислушиваться
Подсчет голосов на выборах президента РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами, Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы. Учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (это) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Вашингтона о том, что прошедшие в РФ выборы президента были нечестными и несвободными. Он отметил, что при этих обстоятельствах иных оценок от США вряд ли нужно было ожидать, это мнение не важно для Кремля, и прислушиваться к нему не готовы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.