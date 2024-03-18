https://ria.ru/20240318/vybory-1933982880.html

В Кремле не согласились с оценкой США выборов президента России

В Кремле не согласились с оценкой США выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024

В Кремле не согласились с оценкой США выборов президента России

Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:17

2024-03-18T13:17

2024-03-18T14:19

выборы президента россии — 2024

политика

сша

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами, Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы. Учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (это) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Вашингтона о том, что прошедшие в РФ выборы президента были нечестными и несвободными. Он отметил, что при этих обстоятельствах иных оценок от США вряд ли нужно было ожидать, это мнение не важно для Кремля, и прислушиваться к нему не готовы.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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Кирилл Волков

политика, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин