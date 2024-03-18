Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не согласились с оценкой США выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:17 18.03.2024 (обновлено: 14:19 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933982880.html
В Кремле не согласились с оценкой США выборов президента России
В Кремле не согласились с оценкой США выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
В Кремле не согласились с оценкой США выборов президента России
Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:17
2024-03-18T14:19
выборы президента россии — 2024
политика
сша
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933915644_0:134:3070:1861_1920x0_80_0_0_933ef53c7b90b48be9d00ca62c01726f.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами, Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы. Учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (это) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Вашингтона о том, что прошедшие в РФ выборы президента были нечестными и несвободными. Он отметил, что при этих обстоятельствах иных оценок от США вряд ли нужно было ожидать, это мнение не важно для Кремля, и прислушиваться к нему не готовы.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933915644_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_5ea83a1ed5323eb16434951a5d64e8a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не согласились с оценкой США выборов президента России

Песков: к мнению США по выборам президента России не стоит прислушиваться

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами, Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы. Учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (это) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Вашингтона о том, что прошедшие в РФ выборы президента были нечестными и несвободными. Он отметил, что при этих обстоятельствах иных оценок от США вряд ли нужно было ожидать, это мнение не важно для Кремля, и прислушиваться к нему не готовы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСШАРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала