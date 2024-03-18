https://ria.ru/20240318/vybory-1933973701.html

Памфилова рассказала, как релоканты создали сеть для отправки фейков

Памфилова рассказала, как релоканты создали сеть для отправки фейков - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова рассказала, как релоканты создали сеть для отправки фейков

Релоканты создали сеть центров, подпитываемых Западом, которые в ходе президентской выборной кампании в России инициировали поток фейковых обращений в адрес... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:48

2024-03-18T12:48

2024-03-18T14:22

выборы президента россии — 2024

политика

россия

испания

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Релоканты создали сеть центров, подпитываемых Западом, которые в ходе президентской выборной кампании в России инициировали поток фейковых обращений в адрес избирательных комиссий, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Ну, вот такие ребята, которые уехали, они создали огромную сеть разного рода центров, хорошо подпитываемых хорошими деньгами западных стран. Один из Испании, бывший электоральный юрист из Удмуртии, создал целую сеть, они вместе с проамериканской организацией, которая здесь много лет работала, эта сеточка инициировала поток, поток просто фиктивных фейковых обращений, даже не утруждаясь формулировать большинство из них хоть как-то близко к нарушениям по выборам", - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, испания, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф